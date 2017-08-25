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Antakya Medeniyetler Korosu yeni sezona hazır

- Koro, sezonun ilk konserini Nevşehir'de verecek

Antakya Medeniyetler Korosu yeni sezona hazır

HATAY (AA) - Antakya Medeniyetler Korosu, 2017-2018 sezonunda, yurt genelinde birçok ilde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çeşitli şehirlerinde kardeşlik türkülerini seslendirecek.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, Alevi, Sünni, Ermeni, Katolik, Musevi ve Ortodoksların yer aldığı koroda, bu sezonda da çok güzel işler yapacaklarını söyledi.

Koronun, sezondaki ilk konserinin 26 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00'da Nevşehir Avanos'ta açık havada start alacağını bildiren Özfırat, şöyle konuştu:

"Antakya Medeniyetler Korosu olarak, 10. yılını doldurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar birçok platformda konser verdik, farklı dinlerin mensuplarından oluşan koro üyelerimiz, ülkemizdeki bir arada yaşama kültürünün en güzel örneğini oluşturuyor. Bizim için önemli olan uluslararası arenada ülkemizi karalayan bir takım odaklara karşı 'bakın bir arada, barış içinde, özgürce Türkiye'de yaşıyoruz' gerçeğini göstermek. Tek millet, tek devlet, tek bayrak koromuzun her zaman temel ilkesi olmuştur."

Özfırat, koronun bir marka olduğunu, Hz. Muhammed'in veda hutbesini de kendilerine ilke olarak aldıklarını dile getirdi.

Bu sezon yine yurt dışında da sahne alacaklarının altını çizen Özfırat, sezon takvimini şöyle sıraladı:

"26 Ağustos Nevşehir, 10 Eylül Adana, 18 Eylül Bilecik, 7 Ekim İstanbul, 29 Ekim New York, 2 Kasım Boston, 4 Kasım Şikago, 6 Kasım Washington, 7 Kasım Madrid, 10 Kasım Miami."

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Antakya Medeniyetler KorosuHatayYeni Sezon
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