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Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı

- Aspendos Antik Kenti kazılarında ortaya çıkarılan bazı yapıların, 2 bin yıl önce dükkan olarak kullanıldığı belirlendi - Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Köse: - "Bu dükkanlarda değerli materyallerin satıldığını veya depolandığını, hatta bazılarının ofis olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz"

Antalya'da 2 bin yıllık dükkanlar ortaya çıkarıldı

ANTALYA (AA) - HÜSEYİN KANBER - Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti kazılarında 2 bin yıllık dükkan ve depolar ortaya çıkarıldı.

Belkıs Mahallesi sınırlarında bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu, zaman zaman sanatsal ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılar arasında yer alan antik tiyatronun da bulunduğu Aspendos Antik Kenti ve çevresinde süren kazılarda ise her geçen gün yeni keşiflere imza atılıyor.

İlk kez 2008'de yüzey araştırması olarak başlayan, Bakanlar Kurulu kararıyla 2014 sezonundan itibaren izinli kazılara dönüştürülen çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Köse başkanlığında sürdürülüyor.

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yürütülen kazılarda, iki katlı dükkan kompleksi bulunduğu düşünülen bölgede kazı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyledi.

Buradaki yapılarda kazı ve rölöve çalışmaları gerçekleştirildiğini anlatan Köse, ortaya çıkarılan 2 bin yıllık dükkan ve yapıların önemini vurguladı. Köse, "Bu dükkanlarda değerli materyallerin satıldığını veya depolandığını, hatta bazılarının ofis olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Özelikle ünik bir yapı grubunun agoranın hemen yakınında ve tam kent merkezinde olması bunu destekliyor." dedi.

Dükkanlardaki kazılarda bol miktarda sikke bulunduğunu, bunların Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlendiğini bildiren Köse, bir dükkanda, camdan mini amfora, yağ, koku şişelerine ait olabilecek parçalar, kandiller, bronz kemer tokası, kemikten saç tokası, çok sayıda çivi, yüzük ve yüzük taşlarının çıkarıldığını kaydetti.

Toplu bir alanda yüzlerce sayıda kum midyesi kabukları bulunduğunu belirten Köse, mekanların duvarlarının diplerine yakın yerlerde de zemine düşmüş bazı duvar resim parçalarının olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

- "Ticari açıdan önemli bir merkez olduğunu gösteriyor"

Milattan önce 5. yüzyılda Pers standardında basılan Aspendos paralarının erken Helenistik dönemde çok fazla kullanıldığına dikkati çeken Köse, bronz paraların ön yüzlerinde at, arkasında sapan taşı figürünün yer aldığını dile getirdi.

Köse, "Bir antik kentte iki katlı dükkanların ve kompleks şeklinde inşa edilmiş bir alanın varlığı, iş yerlerinin bulunması, buranın ticari açından önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Bunu yazıtlardan da biliyoruz. Aspendos özellikle buğday ve at yetiştiriciliğiyle ünlü bir kent." ifadelerini kullandı.

Aspendos Antik Tiyatrosu ve Su Kemerleri, 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştı.

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