Antalya'da deniz Erzurum'da kayak keyfi

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yeni yılın ilk gününde tatilciler denize girerken, Erzurum'daki tatilciler ise kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da yeni yılın ilk gününde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı sahilinde denize girmenin keyfini çıkardı.

Özellikle yazın en çok tercih edilen tatil merkezlerinden Antalya'da bazı turistler güneşlenmeyi bazıları ise denizin tadını çıkarırken aynı gün ülkenin en önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da ise kar ve kayak heyecanı yaşandı.

Yeni yılın ilk gününde Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve yılbaşı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkez'inde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Sıcaklığın 2 derece olarak kaydedildiği kayak merkezinde kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kayak yapmanın keyfini yaşayanlar, otellerdeki müzik dinletisi gibi etkinliklere katılarak eğlendi.



Tatili fırsat bilen bazı ailelerin de Palandöken'de çocuklarıyla kızaklara binip kayak yapmanın keyfini yaşayıp eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

- "Yurdumun dört bir yanında farklı güzellikler var"



Kayak yapmak için Eskişehir'den Palandöken'e gelen Çağlar Yavaş, "Yılın ilk gününde Antalya'da denize girilirken biz Erzurum'da karın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Palandöken'e kar yağması için dua ettiklerini belirten Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'a kayak yapmaya geldik. Başka merkezlerde kayak yaptık ama buranın pisti ve ortamı çok güzel. Bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Yurdumun dört bir yanında farklı güzellikler var. Kış sporları olarak biz kayağı seçiyoruz. Antalya da güzel, şimdi onlar denize girerken biz burada karın tadını çıkartıyoruz."

Bursa'dan gelen Serhat Kaynakçı ise yılbaşını Erzurum'da geçirdiklerini ifade ederek, "Palandöken Kayak Merkezi çok güzel bir yer, yılbaşını burada geçirdik. Dün akşam 00.00 gibi kar yağmaya başladı. Yılbaşının güzelliği, Palandöken'in güzelliği. Palandöken güzel bir yer, herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.