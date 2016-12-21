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Antalya'da ulaşıma kar engeli

- Kenti Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, bazı araçlar yolda kaldı

Antalya'da ulaşıma kar engeli

ANTALYA (AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Alacabel'de tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bölgede bazı araçlar yolda kaldı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, yoğun kar yağışının ardından Akseki Kavşağı'ndan itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Yüksek tonajlı araçlar da dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Karayolları Alacabel Bakımevi ekipleri, tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki-Seydişehir Karayolunda Kar
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