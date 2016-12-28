"Antalya'nın Uludağı"nda yılbaşı hareketli geçecek

ANTALYA (AA) - "Antalya'nın Uludağ'ı" olarak nitelendirilen ve bölgenin gözde kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki tesislerin yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaştığı bildirildi.

Antalya'nın batısındaki Beydağları üzerindeki Saklıkent Kayak Merkezi, şehir merkezine 47 kilometre uzaklıkta ve denizden bin 900 metre yükseklikte bulunuyor. Saklıkent'te bir otel ve bir pansiyonun yanı sıra kiralık evlerle konaklama hizmeti veriliyor.

Yaklaşık bir ay önce sezonu açan ve son günlerdeki yağışlarla kar kalınlığının 100 santimetreyi geçtiği merkezde 3 gün daha kar yağışı bekleniyor. Yeni yıl dolayısıyla bölgedeki turistik tesislerde günler öncesinden rezervasyon yaptıran vatandaşlar, 2017'ye Saklıkent'te girmeye hazırlanıyor.

- En az rüzgar alan kayak merkezi

Saklıkent'teki otel işletmecisi Cuma Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir merkezine 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent'in Türkiye'nin en az rüzgar alan kayak merkezi olduğunu söyledi.

Turistik tesislerden çıkan vatandaşların hiçbir araç kullanmadan kayak pistine ulaştığını ifade eden Özaydın, "Saklıkent'e kasım sonunda veya aralık başında kar düşer. Yılın 4 ayında kayak yapılabiliyor. Sezon boyunca 1,5-2 metre kar oluyor. Bazı dönemlerde kar kalınlığı 3 metreyi buluyor. Türkiye'nin en iyi kristal karının yağdığı Saklıkent, aynı zamanda en az rüzgar gören kayak merkezi. Türkiye'de rüzgar görmeyip de güneşlendiğiniz böyle bir merkez yok." diye konuştu.

Toplam 15 kilometre pist uzunluğu bulunan Saklıkent'in ikinci bir Uludağ olduğuna işaret eden Özaydın, "Antalya olarak kış turizmi de yapıyoruz. Saklıkent'te nisan sonuna kadar kayak yapılabiliyor. Turistler sabah denize girip öğleden sonra buraya gelip kayak yapabiliyor. Antalya'nın böyle güzellikleri de var." dedi.

- Yılbaşı öncesi tesisler doldu

Özaydın, Saklıkent'teki tesislerde yeni yıl hazırlıklarının tamamlandığını, yılbaşı gecesi için rezervasyonların ise günler öncesinden yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yeni yılda Saklıkent'i tercih etmelerinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Özaydın, "Yılbaşı gecesinde konuklarımız için çeşitli sürprizlerimiz olacak. Ateşler yakılacak, gece kayağı olacak. Misafirlerimiz gece boyunca hem eğlenecek hem de kayak yaparak yeni yıla mutlu şekilde girmiş olacak." dedi.

Kayak yapmak için arkadaş grubuyla gelen Adil Çelik, Saklıkent'ten memnun kaldıklarını belirterek, kayak severlerin merkezi mutlaka görmesini istedi.