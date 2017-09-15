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ANTDOB, yeni sezonu konserle açacak

- Orkestra yönetmenliğini Sunay Muratov'un yapacağı "Sezon Açılış Konseri"nde seçme opera eserleri seslendirilecek

ANTDOB, yeni sezonu konserle açacak

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) 2017-2018 sanat sezonuna konserle merhaba diyecek.

ANTDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Sezon Açılış Konseri"nde seçme opera eserleri izleyicilerle buluşturulacak.

Orkestra yönetmenliğini Sunay Muratov'un yapacağı konserde ANTDOB solist sanatçıları soprano Nurdan Küçükekmekçi, Sevinç Bilgin, Aslı Ayan ve Sema Suna, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel, Göksay Yaran ve Hakan Aysev, bariton Umut Tarık Akça, Serhat Konukman ve Arda Aktar, bas Şafak Güç, ünlü operalardan seçme eserleri orkestra ekibiyle seslendirecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, cumartesi günü saat 20.00'deki konserle sanat sezonunu açacak.

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ANTDOBSezon Açılış Konseri
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