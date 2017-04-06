ANTDOB'dan

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Çaykovski'nin ünlü eseri "Kuğu Gölü" balesinin gösterimi gerçekleştirildi.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki gösteride, Çaykovski'nin 1875'te Bolşoy Balesi için bestelediği "Kuğu Gölü", Marius Petipa ve Lev Ivanov'un klasik koreografileri üzerine Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un güncel koreografisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Gösteride orkestrayı Alexandru Samoila yönetti. Eserin kostüm tasarımını Savaş Camgöz, dekor tasarımını Gürcan Kubi̇lay ve ışık tasarımını Fuat Gök üstlendi. Kuğu Gölü'nde "Odette" ve "Odile" rolünü Iaroslava Volkova, "Prens Siegfried" rolünü Tolga Burçak, "Von Rothbart" rolünü Yağızhan Danış canlandırdı.
Sanatseverlerin beğenisini toplayan gösteri sonunda izleyiciler, ANTDOB sanatçılarını uzun süre alkışladı.
Gösterimi yapıldığı ilk günden beri salonları dolduran ''Kuğu Gölü" balesinin sezon sonu temsili 8 Nisan'da yapılacak.