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ANTDOB'dan yeni yıl konseri

- Konserde, Bacchanale, Leonora Arya, Una Furtiva Lagrima başta olmak üzere farklı eserler seslendirecek

ANTDOB'dan yeni yıl konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) yeni yıla konserle "merhaba" diyecek.

ANTDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde cumartesi günü sevilen operalardan ünlü aryaların seslendirileceği orkestralı konser verilecek.

Orkestrayı şef Tolga Taviş'in yöneteceği konserde, soprano Aslı Ayan ve Burcu Bükem Kuru, mezzosoprano Gülçin Gültekin, tenor M. Burak Pektaş, Göksay Yaran ve bariton Melih Tepretmez solist olarak sahne alacak.

ANTDOB'lu sanatçılar, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

2018'e yeni yıl konseri ile "merhaba" diyecek ekip, Bacchanale, Leonora Arya, Una Furtiva Lagrima, Habanera, No: 1, La Donna E Mobile, Renato Arya, Philine Arya, Brindisi başta olmak üzere farklı eserleri seslendirecek.

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