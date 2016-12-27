ANTDOB'dan yeni yıla özel konser

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) tarafından "Hoş Geldin Yeni Yıl" konseri verilecek.
Orkestra şefliğini Tolga Taviş'in yapacağı konserde, soprano Aslı Aya ve Sevinç Bigin, mezzosoprano Medine Tuganova ve Gülçin Gültekin, tenor Koray Damcıoğlu ile bariton Melih Tepretmez sahne alacak.
Programda, çocuk korosu da konser verecek. Çocuk solist Ekin Dermut'un sahne alacağı konserde, koroyu Esra Serbest yönetecek.
Sevilen operalardan ünlü aryaların seslendirileceği konser, 29 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.