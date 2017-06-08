Antep'in bakır işlemeciliği İranlıların evlerini süslüyor

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır işlemeciliğini beğenen İranlıların evlerini kentte retilen bakır sürahi, cezve, fincan takımı, bardak ve tava gibi eşyalar süslemeye başladı.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda el işçiliğiyle üretilen bakır eşyalar, İran'ın birçok bölgesine gönderiliyor. İranlı tüccarlar, her ay kentten 100 bin dolarlık ürün alarak ülkelerinde satışa sunuyor.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakırcılığı baba mesleği olarak yıllar boyunca sürdürdüğünü söyledi.

İranlıların Gaziantep'in bakırcılığına hayran kaldıklarını belirten Açık, şunları dile getirdi:

"İran'a çaydanlık, sürahi, bardak, cezve, kahve takımı, tava ve benzeri eşyalar gönderiyoruz. Daha fazla gönderebiliriz ama dünya pazarına ulaşmamızda bazı sorunlarımız var. Çırak sorunu yaşıyoruz. İngiltere bizden 2 bin banyo küveti istedi, 'Yapamayız.' dedik. Bizim sorunlarımız çözülürse İran'a 100 kat daha fazla ürün gönderebiliriz."

Açık, İran'a 4 yıldan bu yana ürün sattıklarını ifade ederek, "Bakırdan yaptığımız ürünler çok güzel. Bizlerin mal satma gibi sıkıntısı yok. İranlı bir tüccar, sadece bizden ayda 10 bin dolarlık ürün alıyor. Onun gibi onlarca İranlı buraya gelip aldıkları bakırları İran'a götürüyor." diye konuştu.

Fazla olan talebe yetişemediklerini aktaran Açık, "Altın gibi müşterilerimiz var. Gaziantep'ten aldıkları ürünlerle kendi şehirlerinde bizleri tanıtıyorlar. Bizden bin ürün istiyorlar ancak sadece 50'sini verebiliyoruz. İranlıların Gaziantep'e aylık 100 bin dolarlık katkısı var. Bu da güzel bir rakam. İranlılar bakıra çok önem veriyor. Bizim dışımızda Kahramanmaraş'tan da alıyorlar. Bu rakamı daha da fazla yükseltmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Antep'in, Maraş'ın bakırcılığını İran'da biz tanıtıyoruz"

İranlı tüccar Mortaza Khodayari de Zencan eyaletinden Gaziantep'e bakır eşya almak için geldiğini belirtti.

Gaziantep'ten aldıkları ürünleri İran'da sattıklarını anlatan Khodayari, "Gaziantep'in sedefleri ve bakırları çok güzel. El yapım ürünleri çok iyi oluyor. Sürahi, bardak, şekerlik kahve takımı aldım. Gaziantep'e 4 yıldır geliyorum. Zaten Antep'in, Maraş'ın bakırcılığını İran'da biz tanıtıyoruz. Götürdüğümüz bakırları çok beğeniyorlar. Bu yüzden çok fazla talep var. Mallarınız çok güzel, kime sattıysak müşterimiz oluyor. Ustalarınız güzel işliyor. İranlılar sizin bakır sanatınıza bayılıyorlar. Her ay geldiğimde 10 bin dolarlık bakır ürün götürüyorum. Benim gibi bazı arkadaşlar daha bu ithalatı gerçekleştiriyor." sözlerine yer verdi.