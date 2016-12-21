Antik kentteki tarihi camiye restorasyon

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan, Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'nin restorasyonu yapılacak.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle yapılacak restorasyonla, ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi’nin "Seyahatname" adlı eserinde, "ziyarette bulunup ibadet ettiğini" anlattığı Şaban Ağa Camisi'nin eski ihtişamına kavuşturulması hedefleniyor.

Vali Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Tunç Çağı'ndan bu yana kesintisiz yerleşime sahip Stratonikeia Antik Kenti'nin, önemli bir medeniyet merkezi olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin hükmettiği tüm coğrafyaları ihya ettiğini belirten Çiçek, bu dönemden kalan Şaban Ağa Camisi'ni, gelecek nesillerin de hizmetine sunulabilmesi için restorasyon programına aldıklarını bildirdi.

Restorasyon projesinin hazırlandığını anlatan Çiçek, "Kuruldan geçti ve ihalesi yapıldı. Hatta sözleşmesi dahi yapıldı. Önümüzdeki günlerde müteahhidimiz gelip işe başlayacak." diye konuştu.

Caminin restorasyonunun, yer tesliminin ardından 280 günde tamamlanacağını ifade eden Çiçek, "Bu cami, her şeyden önce Osmanlı'nın o zamanki özelliğini de taşıyan bir ibadethane. Önündeki sadaka taşından ahşap yapısına, iç yapısına kadar camiyi yaşatacağız. Buranın restorasyonu bittikten sonra, Osmanlı'nın Stratonikeia'daki camisini görmüş olacağız." dedi.

- "Kanuni'nin de ibadet ettiğine dair verilere ulaştık"

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise camiyi yapanın ve buranın inşa tarihinin tespit edilemediğini belirtti.

Kentte yaşayan Şaban Ağa'nın 1876'da yaptırdığı tadilat nedeniyle buranın "Şaban Ağa Camisi" olarak anılmaya başladığını dile getiren Söğüt, camideki diğer tadilatın ise Mehmet Eskişar tarafından 1912'de gerçekleştirildiğini kaydetti.

Söğüt, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'deki Rodos seferi sırasında bu camiye gelerek ibadet ettiğine dair ciddi verilere ulaştıklarını da vurguladı.

Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde "burada namaz kıldığını" anlattığını ifade eden Söğüt, yapıya, altından çıkan kaynak suyu nedeniyle, eski dönemlerde "Sulu Cami" denildiği bilgisini edindiklerini söyledi.

Camide son zamanlarda bozulmaların olduğunu belirten Sögüt, "Burası, antik kent içinde Eskihisar Mahallesi'nin yerleşim dokusunun tam merkezinde otantik bir köy camisi olarak restore edilecek. Buraya gelen insanlar camiyi rahatlıkla kullanabilecek. Böylelikle eser hem korunacak hem kullanılacak hem de gelecek nesillere böyle özgün, tarihi süreçte var olan bir yapı aktarılacak." diye konuştu.