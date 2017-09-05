Antik taş ocağı konseri ile festival bitti

MUĞLA (AA) - Bodrum'da düzenlenen 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın verdiği konserle sona erdi.

Bodrum'da 26 Temmuz- 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festival, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik taş ocağında çok sayıda klasik müzikseverin katıldığı kapanış konserinde, Piyanist Gülsin Onay, daha önce Türkiye'de hiç seslendirmediği eserlere yer verdi.

Johann Sebastian Bach, L. Van Beethoven ve George Enescu'nun birer eserini seslendiren Onay, Franz Liszt'ten ise iki eserle festival sahnesinde yer aldı.

"Taşta, Suda ve Kumda" konseptleri altında klasiğin yanı sıra birçok farklı müzik türünü de içinde barından festivalin bu yıl son konuğu olan Onay, bayramın son gününde verdiği konserle dinleyenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Tarihi mekanı tamamen dolduran klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Gülsin Onay, konserin ardından yaptığı konuşmada, hem gece hem de gündüz müzikle dolu bir buçuk ay geçirdiklerini belirtti.

Onay, festivale destek veren müzikseverlere de teşekkür etti.