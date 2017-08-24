Apollon Tapınağı ayağa kaldırılacak

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DERMENCİOĞLU - UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Hierapolis Antik Kenti'nde yer alan Apollon Tapınağı'nda restorasyon çalışmasını sürdüren İtalyan kazı heyeti, tapınaktaki sütunları yerleştirerek turizme kazandıracak.

Hierapolis Antik Kenti'nde 1957'de İtalyan kazı heyeti tarafından başlanan kazı ve restorasyon çalışmaları 60. yılında devam ediyor. İtalya'nın Lecce kentindeki Salento Üniversitesi Öğretim Üyesi Ord. Prof. Dr. Francesco D'Andria'nın emekliye ayrılmasından sonra Hierapolis'teki kazı ve restorasyon çalışmaları aynı üniversiteden Prof. Dr. Grazia Semeraro tarafından yürütülüyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır görev aldığı antik kentin kazı çalışmalarında bu yıl kazı başkanı olarak görev aldığını belirtti.

Pamukkale'de kazı ve restorasyona devam ettiklerine değinen Semeraro, şöyle devam etti:

"Cehennem Kapısı olarak adlandırılan Plutonium'un yanında büyük bir kutsal alan var, Apollon Tapınağı. Böyle büyük bir alanı turistler için değerlendirmek lazım. Yapacağımız restorasyon ile turistler için yolu hazırlamak istiyoruz. Apollon Tapınağı'nı ayağa kaldıracağız. Burada daha önce kazı yapmıştık, şimdi restorasyon yapacağız. Turistler ve engelli insanlar için yürüyüş güzergahları oluşturacağız. Çünkü burada turist çok ancak eski yapıları daha iyi gösterebilmek için güzergah hazırlamak lazım."

Birçok tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığı Pamukkale'deki kazı çalışmalarında Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un mezarı bulunmuş, 2 bin yıllık antik tiyatro restore edilmişti.

Antik Çağ'da çıkan gazlarla boğaların kurban edildiği ve ölülere hükmeden yeraltı tanrısı Hades'e ithaf edildiğine inanılan Cehennem Kapısı da keşfedilmişti.