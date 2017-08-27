ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen "16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" düzenlenen konserle sona erdi.
Çamlıçatak Ormanları'ndaki mesire alanında düzenlenen festivalin son gününde Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yudum, konser verdi.
Ardahan Kalesi'nde açık alanda verilen konseri, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy da izledi.
Ardahan 16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali sona erdi
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen "16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" düzenlenen konserle sona erdi.Çamlıçatak Ormanları'ndaki mesire alanında düzenlenen festivalin son gününde Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yudum, konser...
27 Ağustos 2017 Pazar 23:58
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen "16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" düzenlenen konserle sona erdi.