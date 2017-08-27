Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl 5 ilçe yök
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı

Ardahan 16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali sona erdi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen "16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" düzenlenen konserle sona erdi.Çamlıçatak Ormanları'ndaki mesire alanında düzenlenen festivalin son gününde Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yudum, konser...

Ardahan 16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali sona erdi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen "16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" düzenlenen konserle sona erdi.
Çamlıçatak Ormanları'ndaki mesire alanında düzenlenen festivalin son gününde Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yudum, konser verdi.
Ardahan Kalesi'nde açık alanda verilen konseri, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy da izledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ardahan 16. Ulusal Kültür Ve Bal Festivali Sona Erdi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5