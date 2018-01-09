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"Arif v 216"dan izlenme rekoru

- Cem Yılmaz'ın senaristliğini, yapımcılığını ve baş rolünü üstlendiği "Arif v 216" filmini 4 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi izledi

İSTANBUL (AA) - Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaristliğini, yapımcılığını ve baş rolünü üstlendiği "Arif v 216" filmi, 4 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlendi.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 5 Ocak'ta vizyona giren "Arif v 216" filmi 1 milyon 300 bini aşkın seyirciyle ocak ayı açılış rekorunu kırdı.

Ocak ayının ilk haftasında vizyona giren diğer yapımlardan "Bobi: Dikenlerin Gücü Adına" filmini 14 bin 928 kişi, "Ölüm Odası" filmini 2 bin 950 kişi ve "İngiltere Benim" filmini de bin 68 kişi seyretti.

Öte yandan Medya Takip Merkezi'nin medya raporuna göre "Arif v 216" filmi, izleyici sayısının yanı sıra filme ilişkin eleştirilerle de yazılı basında 319, görsel basında 177 ve internet medyasında bin 850 haber olarak yer aldı.

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Arif V 216Box OfficeCem YılmazMedya Takip Merkezi
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