"Aşık" filminin özel gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bilal Babaoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatından esinlenerek çekilen "Aşık" isimli filmin özel gösterimi yapıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşen özel gösterimde, AA muhabirine konuşan yönetmen Bilal Babaoğlu, "Çok mutluyuz. Film yapmak da uzun ince bir yol ve biz o yolun sonundayız. Bir Aşık Veysel biyografisi değil, aşığı ve aşıklığı anlatan bir film oldu. Aşık Veysel'in ilk türküsünü yakana kadarki dönemini ele aldık. Zaten türküsünü yaktığında da final yaptık." dedi.

Aşık Veysel'in mayalanma dönemini ele aldıklarını aktaran Babaoğlu, filmde Veysel'in karşılıksız aşk evliliği yaşadığı dönemi konu edinerek, bu topraklarda aşk ve aşığın yaşadığı çetin yolculuğu anlattıklarını ifade etti. Babaoğlu, Aşık Veysel'in "Anadolu hoşgörülüğünün temsilcisi" olması nedeniyle bu günlerde ihtiyaç duyulan ortak bir değer olduğunu belirtti.



Filmin başrol oyuncularından Emirhan Kartal, "Heyecanlıyız. Aşık Veysel bir dünya ozanı. Bu yıl 44'üncü ölüm yılı olacak. Onu gençlere tanıtmak inşallah bize nasip olur. Gençler, bu filmi izleyerek nasıl Aşık Veysel olunuyor, yanmadan ozan olunabiliyor mu görürler." diye konuştu.

Kartal, filmin bir ozanın türkü yakma hikayesi olmasıyla birlikte, görme engelli oluşuyla da bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydetti.

Başrol oyuncularından Meltem Miraloğlu, "Aşık Veysel'in hayatından esinlenilen bir aşk filmi oldu. Ben de filmde Aşık Veysel'in aşık olduğu Esma karakterini canlandırıyorum. Aşık Veysel'i tanıtmaya gerek yok, onu sürekli genç nesillere hatırlatmamız gerekiyor. Bu vefa borcumuz. Bu yüzden ben de filmde seve seve rol almayı kabul ettim. At biniciliği dersi aldım. Sivas şivesiyle türkü söyledim." ifadelerini kullandı.

Esma karakterinin Aşık Veysel'i terk edip gittiği düşüncesini yanlış bulduğunu, Esma'nın o dönemde buğday karşılığında engelli akrabasıyla evlendirilen biri olduğunu söyleyen Miraloğlu, Esma'nın yıllarca sabrettiğini ancak 2 çocuğunu kaybettikten sonra hayallerinin peşinde yola düştüğünü anlattı.

Filmde rol alan Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu, filmde kendi babaannesinin gençliğini oynadığını ve bunun da gurur verici bir şey olduğunu belirterek, çekimlerin zor olsa da keyif verdiğini ve sinemaseverler tarafından da filmin sevilmesini umduğunu dile getirdi.

Uğur Aslan, Hülya Şen, Ahmet Bilgin ve Faruk Karaçay gibi isimlerin de rol aldığı Aşık filmi, 30 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Film aynı zamanda, işitme ve görme engelli sinemaseverler için sesli tasvir ve işaret diliyle de aktarılacak.