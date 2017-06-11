Asırlık ahşap cami ibadete açıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde iki asırlık ahşap cami yeniden hizmet vermeye başladı.

İnikli Mahallesi'nde 1800'lü yıllarda inşa edilen cami, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende ibadete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu caminin Bursa'daki 5 ahşap camiden biri olduğunu belirterek, "İznik'te iki ahşap cami bulunuyor. Diğeri de Elmalı'da. İlk günkü orijinal haliyle restore edilmesiyle camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler böylesine güzel bir dinin mensupları, böylesine güzel bir Peygamberin de ümmetiyiz. Bizler bu milli ve manevi değerlerimize her zaman sahip çıkıyoruz. İnşallah sahip çıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



İznik Belediye Başkanı Sargın da 1800'lü yıllarda ecdadın inşa ettiği ve yaklaşık 200 yıl ayakta kaldıktan sonra yıkılmaya yüz tutan caminin restorasyon sonucu ilk günkü haliyle ayakta olduğunu dile getirerek, "Bizlere yakışan da bu eserlere sahip çıkmak." dedi.

Kaymakam Ali Hamza Pehlivan da ramazan ayında böyle bir eserin açılmasının hayırlı ve bereketli yarınlara vesile olacağını kaydetti.

Eski Osmangazi Müftüsü Hasan Hüseyin Acar'ın duası eşliğinde yapılan kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar camide birlikte saf tuttu.