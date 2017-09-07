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Asırlık nineden uzun yaşamanın sırrı

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde oturan, nüfus kayıtlarına göre 123 yaşında olan Hodi Gürkan, uzun yaşamasını "doğal yiyecek tüketmesine" bağlıyor - Kadının oğlu Gürkan: - "Osmanlı ve cumhuriyet dönemini hatırlıyor, bazen bize o dönemden bir şeyler de anlatıyor"

Asırlık nineden uzun yaşamanın sırrı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde oturan, nüfus kayıtlarına göre 123 yaşında olan Hodi Gürkan, uzun yaşamasının sırrını "doğal yiyecek tüketmekle" açıklıyor.

Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Hodi Gürkan, Binekli Mahallesi'nde oğluyla yaşadığı evinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arapça konuşan Gürkan, küçük yaşta evlendiğini, 7 çocuğu, 110 torunu, bir de torununun torunu bulunduğunu dile getirdi. Eşini 40 yıl önce kaybettiğini anlatan Gürkan, kendisinin ise son 5 yıla kadar hemen hemen hiçbir sağlık problemi yaşamadığını kaydetti.

Beslenme ve temel ihtiyaçlarını kimsenin yardımı olmadan karşılayan Gürkan, ömrü boyunca sigara içmediğini vurguladı.

Doktorun sağlıklı haline şaşırdığını belirten Gürkan, uzun yaşamasını ise önce Allah'a, daha sonra ise kırmızı et, köy yumurtası, ev ekmeği ve tereyağı tüketmesine borçlu olduğunu ifade etti.

- "Osmanlı ve Cumhuriyeti anlatıyor"

Yaşlı kadının oğlu Mustafa Gürkan da Osmanlı döneminde ailesinin, yakınlarıyla Suriye'den gelip Türkiye'ye yerleştiğini anlattı.

Annesinin yaşına göre oldukça dinç olduğunu vurgulayan Gürkan, "Osmanlı ve cumhuriyet dönemini hatırlıyor, bazen bize o dönemden bir şeyler de anlatıyor. Yaklaşık 3 yıldır kulakları tamamen duymuyor, dizlerinden rahatsız olduğu için de pek yürümüyor. Annem formunu bizce de doğal yiyecekleri tüketerek koruyor." ifadelerini kullandı.

- Kaymakamdan Hodi nineye ziyaret

Öte yandan, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ve beraberindeki heyet, "Asırlık Çınarlarımızın Gül Yüzü Gülsün" projesi kapsamında Hodi Gürkan'ı ziyaret etti.

Kaymakam Çimşit, "İlçemizde yaşayan büyüklerimizi ziyaret ederek, onların elini öpüp hayır dualarını alıyoruz. Projemizin ismiyle uyumlu olması amacıyla içinde gülden üretilmiş 13 çeşit hediye olan sepet hazırladık. Ayrıca büyüklerimize Kur'an-ı Kerim, seccade ve tespih hediye ettik. İlçemizin en yaşlısı Hodi nineye Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz." şeklinde konuştu.

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