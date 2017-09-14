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"Aşk-ı Nebi" sergisi açıldı

- İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı Mehmet Çebi'nin koleksiyonundan oluşan "Aşk-ı Nebi" adlı Hilye-i Şerif sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı Mehmet Çebi'nin koleksiyonundan oluşan "Aşk-ı Nebi" adlı Hilye-i Şerif sergisi sanatseverlerle buluştu.

Eminönü Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda açılan sergide AA muhabirine açıklama yapan Çebi, sergide Hazreti Muhammed'e duyulan engin muhabbet ve kendisini görme bahtiyarlığına erişememiş ümmetinin derin hasretinin Hilye-i Şerif sanatı ile anlatıldığını söyledi.

Çebi, dünyada ve Türkiye'de çok sayıda sergi açtıklarını ifade ederek, "Hilye-i Şerif, Peygamber Efendimizin fiziki, manevi ve ruhi özelliklerini anlatan, Hazreti Ali Efendimizden de rivayet edilen bir metindir. Dolayısıyla sanatkârın, özellikle hat sanatçısının, Peygamber Efendimize fiili olarak getirdiği Salât-u Selam diye de görebiliriz." dedi.

Sergide yaklaşık 40 eserin bulunduğunu söyleyen Çebi, şöyle devam etti:

"Sergimiz, Türk sanatçıların yanı sıra İranlı, Mısırlı, Suriyeli, Afganistanlı yani İslam coğrafyasından sanatçıların eserlerinden oluşan bir sergidir. Dolayısıyla her sergide değişik bir heyecan oluyor, sonuçta Peygamber Efendimize salât-u selam getirmeye vesile olmayı istediğimiz için bunun heyecanıyla beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha sonra bunları büyük müzeler haline getirip, kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bir Hilye-i Şerif, Tezhip Müzesi'ni açtık ama onun daha büyüğünü inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da açmayı düşünüyoruz."

Çebi, sergilenen eserlerin, sahip oldukları koleksiyonun çok küçük bir bölümünden oluştuğunu vurgulayarak, "Dünyanın her tarafında, dünyanın pek çok alanında sanatçılarla irtibat halindeyiz. O sanatçılar çalışıyorlar, eserlerini bitirdikleri zaman bize gönderiyorlar, biz de onların tezhip yapılacak olanlarını tezhip sanatçılarına verip, tezhip yaptırıyoruz." diye konuştu.

"Aşk-ı Nebi" sergisinin İstanbul'un en güzel mekanlarından biri olan Eminönü'nde, 15 gün boyunca açık olacağını söyleyen Çebi, sanatseverleri sergiye davet etti.

- "Aşk-ı Nebi, baktıkça da istifade ettiğiniz çok güzel eserler"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar ise Yeni Cami'nin Hünkar Kasrı kısmının sanatseverler için sergi alanı haline getirildiğini belirterek, "Hünkar'ın buraya gelip, ibadet etmek için buradan geçtiği yoldur. İTO olarak biz burayı restore ettik ve sanatçılarımızın eserlerini sergilemesi için güzel bir alan oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Çağlar, Hünkar Kasrı'nda her ay farklı bir sergi olacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ay Hünkar Kasrı'nı, Aşk-ı Nebi sergisine ayırdık. Resulullah Efendimizin, Hilye-i Şerif'lerinden oluşan, Mehmet Çebi'nin koleksiyonunu burada sergiliyoruz. Kendisi çok ünlü bir koleksiyoner, dünyanın pek çok yerinde koleksiyonları sergileniyor. Bugün de sağ olsun bu güzel eserleri burada sergiledi. Halkımızın istifadelerine açık, bütün halkımızı buraya bekliyoruz çünkü bu eserler sadece görsel değil, baktıkça da istifade ettiğiniz çok güzel eserler."

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