"Askıda yemek" ile binlerce kişinin karnını doyurdular

İSTANBUL (AA) - HARUN POLAT - Tuzla ilçesinde bir esnaf lokantasında başlatılan "askıda yemek" uygulamasıyla, yaklaşık 2 yıldır ihtiyaç sahipleri doyuruluyor.

Tepeören Mahallesi'ndeki bir esnaf lokantası, "askıda ekmek" yerine "askıda yemek" uygulaması başlattı. Lokantaya gelenler, sadece kendileri için değil, 15 lira karşılığında ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere de sipariş veriyor. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar ise lokantada "askıdaki" yemeklerden sipariş vererek, karınlarını doyurabiliyor.

Yaklaşık 2 yıldır ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara hizmet veren lokantanın yetkilisi İbrahim Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem kendi bünyelerinde hem de yardım severlerin yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerini doyurduklarını ifade etti.

Başlattıkları bu uygulamayla ihtiyaç sahibi kimseleri rencide etmediklerinin altını çizen İbrahim Polat, "Biz sadece birer aracıyız. Amacımız hayırseverler ve yoksullar arasında bir köprü kurmaktır. Hayırsever müşterilerin bağışladığı 15 liralık yemeği günlük olarak not alıyoruz, gün içerisinde gelen yoksul kimselere de bu bağışlarla yemeğini veriyoruz." dedi.

- Binlerce kişiye ulaştılar

Başlattıkları uygulamanın ülke geneline yayılması temennisinde bulunan Polat, bazı müşterilerinin birden fazla kişi için yardımda bulunduğuna da dikkati çekti.

Bağış sayısının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Polat, sözlerini, "İki yıllık süreçte binlerce kişiye ulaşmak, insanımızın ne kadar yardımsever olduğunun kanıtı. Toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun güçlenmesinde bu uygulamanın önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Desteklerini esirgemeyen hayırseverlere de ayrıca teşekkür ediyorum." diye tamamladı.