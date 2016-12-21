"Assassin's Creed" 23 Aralık'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Justin Kurzel'in üstlendiği "Assassin's Creed" filmi, 23 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kanyon AVM'deki basın gösterimi sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Sinefesto Genel Yayın Yönetmeni Serkan Baştimar, filmin ana mevzuya geç girdiğini belirterek, hayal kırıklığıyla sonuçlandığını söyledi.

Baştimar, filmde sinema adına yeni bir şeyin olmadığı eleştirisinde bulunarak, "Önceki filmi 'Macbeth' ile gönülleri fetheden Justin Kurzel, aynı kadroyla bu defa bir oyun uyarlaması ile karşımızda. Fassbender, Cottilard ve Kurzel iş birliği bu defa pek de iyi değil. Assassin's Creed'in elle tutulur yanı müzikleri. Kalan kısmı ise vasat uyarlamalardan farksız. Oyunun hayranlarını tatmin edebilir ama sinema namına yeni bir şey yok." dedi.

Sinema yazarı Mert Tanöz ise filmin epik müzikler ve olağanüstü görsellerle süslendiğini kaydederek, yapıtın sıradan bir oyun uyarlamasının ötesine geçemediğini vurguladı.

Filmin hikayesine de değinen Tanöz, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl vizyona giren Macbeth filminin yönetmeni Justin Kurzel, son yılların en popüler oyun serileri arasında yer alan Assassin's Creed'i beyaz perdeye uyarladı. Kurzel'in daha önce Macbeth'te çalıştığı Michael Fassbender ve Marion Cotillard'ın başrolde olduğu hikayenin özünde ise iktidarca öteki olarak tanımlananın hayatta kalma mücadelesine, bir anlamda da Hasan Sabbah ve Haşhaşinlerin geçmişine farklı bir perspektiften yaklaşma fırsatı buluyoruz."

Assassin's Creed video oyunundan filme uyarlanan 3 boyutlu film, bilim kurgu ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Filmin başrollerini Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson ve Ariane Labed paylaştı.

Filmin senaryo uyarlamasını ise Michael Lesslie, Adam Cooper ve Bill Collage'ın üstlendi.

Amerikan-Fransız ortak yapımı filmin konusu ise şöyle:

"Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan 'Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam, yeni kazandığı becerilerle baskıcı ve güçlü organizasyon Templer'ın karşısına çıkar. Callum, günümüzde de var olan Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır."