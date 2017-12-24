Astana'da Antalyalı turizmciden Türk misafirperverliği

​ASTANA (AA) – ALİİA RAİMBEKOVA – Antalyalı turizmci Bahri Aktaş, 13 yıl önce geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk misafirperverliğini sergilediği tarihi bir otel işletiyor. Burada evlenen ve iki çocuğu olan Aktaş, Astana'yı kışın eksi 40 derecelere varan soğuğa rağmen sevdiğini, memleket hasretini yaz tatilleriyle giderdiğini anlattı.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce bir iş ortağından teklif aldığını, bunun üzerine 2004’te otel yönetmek için Astana’ya geldiğini söyledi.

15 gün içinde Antalya’dan kışın eksi 40'lara varan soğuk iklime sahip Astana’ya taşınma kararı aldığını belirten Aktaş, “Kazakistan’a geldiğimde hiç yabancılık hissetmedim. Sanki anayurdumuzdan atayurdumuza gelmişiz.” ifadelerini kullandı.

Aktaş, kendisinin de üyesi olduğu bir Türk inşaat grubunun Astana’nın merkezindeki tarihi binayı kiraladıklarını ve oteli açtıklarını belirtti.

Aktaş, otelin Kazakistan cumhurbaşkanlığı eski binasının karşısında olduğunu ifade ederek, unutamadığı bir anısını şöyle anlattı:

“Oteli açtıktan sonra bir gün restoranında yemek yiyordum. Güvenlikçilerden biri koşarak yanıma geldi ve birkaç defa telaşla ‘Bir numara geldi’ dedi. Önce anlamadım. Sonradan telaşla lobiye gittim ve Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’I karşımda gördüm. Otel açılışı dikkati çekince gelip görmek istediğini söyledi. Kendisine oteli dolaştırdık ve bilgi verdik.”

-“Kazakistan’da otelcilikte Türk etkisi çok fazla”

Aktaş, otel yöneticiliğini severek yaptığını ve müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Kazakistan’da otelcilikte Türklerin etkisi çok fazladır. Astana’da açılan ünlü otellerde önemli görevlerde Türkler çalışıyor. Türkler otelcilikte, turizmde dünya standartlarında servis yapabiliyor. Çok gurur verici.”

Müşterilerin çoğunun yabancılardan oluştuğunu ve kendisine 24 saat ulaşabilmesi için ailesiyle beraber otelde yaşadığını dile getiren Aktaş, böylece verimli çalışabildiğini, ailesinin de otelde yaşamaktan memnun olduğunu ifade etti.

Aktaş, Antalya’da hava sıcaklığının yazın nemle beraber 40 dereceğinin üzerine çıktığını anımsatarak, “Astana’da da kışın eksi 40 derece. İklim belirleyici ama burada bir şekilde sıkı giyinerek telafi edebiliyoruz.” dedi.

Havanın soğuk olmasına rağmen insanların sıcak davrandıklarının altını çizen Aktaş, “İnsanlar genelde huzurlu. Şehir temiz ve güvenli. 13 yılda bir kere polis durdurup kimlik sormamıştır.” ifadelerini kullandı.

Aktaş, Astana’nın gelişim sürecine tanık olduğunu belirterek, “Kazakistan’ın da daha iyi noktalara gelmesi ve Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişmesinden mutlu oluruz.” şeklinde konuştu.

-“700 milyon dolar yatırım yaptık”

Aktaş, inşaat grubu olarak Astana ve Almatı kentlerinde önemli binaların inşaatını yaptıklarını aktararak, “Grup olarak Kazakistan’a müteahhitlik hizmetlerin dışında 700 milyon doların üzerinde yatırım yaptık.” dedi.

Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı sonrasında Astana’da otel sayısının arttığına dikkati çeken Aktaş, “Ama uzun döneme bakarsak, otelcilik bir yada iki yıllığına planlanmıyor. Kazakistan, ekonomik büyümesi istikrarlı bir şekilde devam ettiği sürece Orta Asya’da kapılarını dünyaya açmış, doğrudan sermaye çekebilen ülke olmaya devam edecek.” dedi.