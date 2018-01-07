Astana'da Türk kuaför çırak yetiştiriyor

ASTANA (AA) – ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın başkenti Astana'da 42 yaşındaki Manisalı kuaför Mehmet Kaynar, çalıştığı güzellik salonunda çıraklar yetiştirerek ülkede kuaförlük mesleğinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Kaynar, 12 yaşında başladığı kuaförlükte kazandığı 32 yıllık tecrübeyi, 2 yıl önce geldiği Kazakistan'da genç kuaför adaylarıyla paylaşıyor.

Kaynar, AA muhabirine kuaförlük mesleğine nasıl başladığını ve Kazakistan'da bu mesleği nasıl devam ettirdiğini anlattı.

"Mahallemizin köşesinde kuaför vardı. Okuldan çıktıktan sonra onun kapısına gelir, izlerdim. Oradaki sabun kokusu beni kuaför olmaya itti." ifadelerini kullanan Kaynar, 2 yıl önce yerleştiği Astana'da da kendini yabancı hissetmediğini dile getirdi.

Kaynar, Kazakistan'da kuaför çıraklığı eğitiminin çok kısa sürdüğünü dile getirerek, "Kazakistan'da kuaförlük eğitimi ancak 3 ay sürüyor. Bizde 3 yıl çıraklık, 3 yıl da ustalık gibi 6 yıl okuma süresi var. Türk kuaförler daha pratik. Müşteriler özellikle Türk kuaförlerini tercih ediyorlar." dedi.

Güzellik merkezinde bugüne kadar onlarca genç Kazak kuaför adayları yetiştirdiğine dikkati çeken Kaynar, "Kazak kuaförler yetenekli. İşi çabuk öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynar, müşterin çoğunun kadınlardan oluştuğunu söyleyerek, "Astanalı bayanlar kendi saçına, makyajına çok düşkün." diye konuştu.

- "Memleketimde değilim ama kültürel açıdan yakınlığı hissediyorum"

Müşterileriyle tercüman aracılığıyla anlaştığını kaydeden Kaynar, Kazakça bilmese de mimik ve jestler sayesinde çok zorlanmadığını dile getirdi.

Astana'yı çok sevdiğini aktaran Kaynar, "Memleketimde değilim ama kültürel açıdan yakınlığı hissediyorum. Sonuçta atalarımız buradan gitmiş. Onun bir rahatlığı var. Burası kendi vatanım gibi." dedi.

Kış aylarının ılık geçtiği Manisa'dan sonra Astana’nın soğuğuna alışmakta zorlandığını söyleyen Kaynar, "Burada kışın inanılmaz soğuk. Kuru soğuk olduğu için eksi 20'ye kadar dışarıda durabiliyorsun. Türkiye’de olacak eksi 20, kimsenin dışarı çıkacağını zannetmiyorum. Dayanamazlar. Astana’ya ilk geldiğimde çok zorlandım, eksi 45’i gördüm.” diye konuştu.