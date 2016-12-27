ANKARA (AA) - Müzisyen Pınar Ayhan'ın, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği "Orada Duruverseydi Zaman" isimli müzikli anlatısı, Türkiye'nin yakın tarihinden az bilinen ve içinden müzik taşan öykülerle sanatseverlerle buluştu.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen programda, tasarımı müzisyen Ayhan'a ait olan ve yaklaşık iki yıllık hazırlık sürecinin ardından sahnelenen müzikli anlatıda, gerçek hayattan hikayeler, ona eşlik eden şarkı ve türküler dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Türkiye'nin yakın tarihinden az bilinen öyküler müzik eşliğinde aktarıldı.

Müzikli anlatıda, tarihin sayfalarına gizlenmiş binlerce kişiden biri olan Belkıs Hanım'dan, şekerden yapılmış Atatürk portresini yokluktan mecburen yavaş yavaş tüketen ve tükettikçe kendi de tükenen Sebahat Hanım ve ailesinin, Özsoy Operası'nın sahnelenmesi için Ankara'ya gelen opera sanatçılarının öyküleri yer aldı.

- Anadolu Ajansının kurucularından Kamu'nun hikayesi

Karadeniz Vapuru'nda bulunanlar arasında yer alan Anadolu Ajansının kurucularından şair Kemalettin Kami Kamu'nun da hikayesine yer verilen anlatıda, nişanlısıyla arasında geçen bir tartışmadan sonra sevdasını kalbine gömen Kamu'nun yaşantısından kesitler aktarılarak, Kamu'nun yıllar sonra Yıldırım Gürses'in bestelediği "Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde" isimli şarkının sözlerini yazma hikayesi de sanatseverlerle paylaşıldı.

Avusturyalı besteci Franz Peter Schubert ile ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in eserlerinin yan yana geldiği anlatıda, Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası ve Köy Enstitüleri'ne ilişkin öykülere de yer verildi.

Sanatseverleri yaklaşık 100 yıllık zaman diliminde yolculuğa çıkartan dinletinin proje koordinatörlüğünü Gülçin Onbaşıoğlu, dönem araştırma ve metin yazarlığını Banu Mertyürek Güler yaptı.

Müzikli anlatıya, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile eşi Semra Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Köy Enstitüleri Kurucularından Abdullah Özkucur ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çok sayıda siyasetçi, bilim insanı, akademisyen ve vatandaş katıldı.

- "Kadın gözüyle tarihi okuyoruz"

Program öncesinde AA muhabirine açıklama yapan müzisyen Pınar Ayhan, anlatıda tarihten çeşitli kesitlerin dile getirildiğini belirterek, "Kıymetli ve güzel olan ve aslında 'keşke yaşanmasaydı' dediğimiz anları durdurmak için adım attık bu projeyle." dedi.

İki yıl süren uzun bir araştırma sonrasında metinlerin hazırlandığını ifade eden Ayhan, şöyle devam etti:

"Tarihi okurken, öyle enteresan olaylar ve insanlarla tanıştım ki resmi tarihimizin aslında bunlardan hiç bahsetmediğini ama aslında toplumu çok etkilemiş olaylar ve insanlar olduğunu fark edince düşündüm ki beni bu kadar heyecanlandıran şey herhalde misafirlerimizi de heyecanlandırır.

Hem isimsiz kahramanlar hem de gerçekten tarihi şekillendirmiş olaylar… O olayları biliyor olsaydık çok daha farklı bakabilirdik tarihimize ve geleceğimize. 'Üç amazon kadın' diye isimlendirdiğim arkadaşlarımla başladık projemize. Bu, aslında bir anlamda da kadın projesidir. Bir anlamda kadın gözüyle tarihi okuyoruz. Hatta biraz da bütün kadınlara 'o yapıyorsa ben de yapabilirim, ben de öğrenebilirim.' dedirtebilmek biraz da."