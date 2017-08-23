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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü

- Kastamonu'da, Orta Asya'dan bugüne kadar kullanılan yaklaşık 100 şapka sergilendi - Sergide, Harun Kolçak'tan MFÖ grubunun üyelerine kadar birçok ünlünün kullandığı şapkalar da yer aldı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Orta Asya'dan bugüne kadar kullanılan yaklaşık 100 şapkanın yer aldığı karma sergi açıldı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde karma sergi düzenlendi.

Sergide, resim, el işi ve yöreye özgü bez bebeklerin yanı sıra Orta Asya'dan bugüne kadar Anadolu'daki şapka kültürünü yansıtan örnekler sunuldu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Kurtuluş Mücadelesi'nde en büyük fedakarlıkları yapan illerden olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun İstiklal tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Bağımsızlık elde etmek önemli ama ondan da önemlisi bu bağımsızlığı yaşatabilmektir. Bağımsızlığı sağlam temellere dayandıracak yenilikler önemliydi. O günkü şapka inkılabı bir zihniyet değişikliğiydi. Bugün belki bunu anlamakta zorlananlar olabilir ama her dönemi kendi içinde değerlendirebilirsek sağlıklı bir değerlendirme yapmış oluruz." dedi.

Şapka inkılabının Kastamonu'da yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bu değişikliğin Milli Mücadele'de en önemli rollerden birini yerine getiren Kastamonu'da yapılması önemli. Yeniliğe açık olacağız, bilimin ve aklın peşinde gideceğiz. Millet olarak çok ama çok çalışacağız. Örf ve adetlerimizden vazgeçmeden bunu yapacağız. Bunu bu millet başarmıştır, bundan sonra da bunu sürdürecektir."

Katkısı olanlara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumartesi gününe kadar açık kalacak sergide, Orta Asya'dan bugüne kadar kullanılan yaklaşık 100 şapkanın yanı sıra resim, el işi ve bez bebekler bulunuyor. Sergide Harun Kolçak'tan MFÖ grubu üyelerine kadar birçok ünlüyle özdeşleşmiş şapkalar da yer alıyor.

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