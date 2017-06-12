Atık malzemeler Suriyeli işçinin elinde hayat buluyor

KİLİS (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Kilis'te yaşayan Suriyeli bir işçi, evinde ve iş yerinde topladığı atık malzemelerden, Suriye'deki iç savaşı anlatan resimler ve çeşitli pratik eşyalar yapıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce iç savaş nedeniyle Halep'ten ailesiyle Kilis'e gelen Muhammet Ahmet Nedim Boşnak, kentte bir süre inşaatlarda çalıştıktan sonra, Altınüzüm Mahallesi'nde bulunan ikinci el eşya satışı yapan bir dükkanda işe başladı.

Çalıştığı dükkanda ve evinde bulunan pet şişe, şampuan kutusu, kavanoz, peçete kutusu ve karton kutları günlük yaşamda kullanılabilecek eşyalara dönüştüren Boşnak, pet şişeden kumbara, şampuan kutusundan telefon tutacağı ve kutu kartonlarının üzerine çizdiği resimlerle birçok eser ortaya çıkardı.

Çalıştığı dükkan içerisinde bulunan buzdolabını resim şövalyesi olarak kullanan Boşnak, eserlerinde Suriye kültürünü, savaşın hayata olan etkisini ve kendi yaşamındaki zorlukları anlatıyor.

Boşnak, yaptığı eserleri dükkan sahibinin de desteğiyle çamaşır makinesi, fırın ve kanepelerin üzerinde sergileyerek müşterilerin beğenisine sunuyor.

Muhammet Ahmet Nedim Boşnak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce ailesiyle birlikte Kilis'e göç ettiğini söyledi.

Suriye elektrik teknisyeni olarak çalıştığını ve maddi durumunun iyi olduğunu belirten Boşnak, Kilis'e geldiklerinde bazı sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla resim ve atık malzemelerden ürünler yapamaya başladığını ifade eden Boşnak, şöyle konuştu:

"Kilis'te geçim sıkıntısı olduğu için inşaatlarda çalıştım, boyacılık yaptım. Daha sonra atıl durumda olan malzemelerden ürünler yapmaya başladım. Bu ürünleri de arkadaşlarımla paylaştım. Boş zamanlarımda resim yaparak değerlendirdim. Günlük yaşantımızda kullandığımız pet şişeler, şampuan şişeleri, karton kutular ve bunun yanında atılmaya mahkum malzemeleri, kendi emeğimle kullanılabilir pratik eşyalara dönüştürüyorum. Şampuan kutusundan telefon tutucu, cam kavanozlardan evimizin her köşesini renklendirecek süs eşyaları yaptım. Bunu ileride geliştirmek için elimden geleni yapacağım."

- "Suriye'de güzel sanatlar bitti"

Boşnak, yaptığı eserlerde, Suriye'deki yaşananları ve kendi hayatındaki zorlukları anlatamaya çalıştığına değinerek "Yaptığım resimlerde daha çok Suriye'deki olaylar ve kendi yaşantımda olan zorlukları yansıtmaya çalıştım. Suriye'de her şey yıkıldı parçalandı, müzik ve güzel sanatlar bitti. Yaptığım eserler kendi dünyamın dışa yansımasıdır. Çalıştığım yerde de çok memnunum çünkü burada kendimi daha rahat ve huzurlu hissediyorum. Evime göre burada daha çok motive olabiliyorum. Bu yüzden Türkiye'de bulunmaktan ve burada çalışmaktan çok memnunum." diye konuştu.