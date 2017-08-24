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Atları Van Gölü'nde yarışlara hazırlıyorlar

- Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan Bayraktar ve Şevketoğlu, atları Van Gölü'nde yarışmalara hazırlıyor - Bayraktar: - "Van Gölü'nün sodalı suyunun şifalı olduğunu herkes biliyor. Bu suyu atlarımızın ayakları için de kullandık ve güzel sonuçlar aldık" - Şevketoğlu: - "Yarışmalarda sakatlanan atları da satın alıyoruz. Bu atları 2,5-3 ay boyunca kumsalda gezdiriyoruz. Ayakları kumsalda hafif ısındıktan sonra sodalı göle sokuyoruz. Tamamen iyileşen atlar olursa bunları yeniden yarıştırıyoruz"

Atları Van Gölü'nde yarışlara hazırlıyorlar

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde yarış atı yetiştiriciliği yapan Özkan Bayraktar ve İzzet Şevketoğlu, atlarını Van Gölü'nde yarışmalara hazırlıyor, ayakları sakat olanları iyileştirmeye çalışıyor.

Bayraktar ve Şevketoğlu, Erciş sahiline getirdikleri yarış atlarını önce kumsalda gezdiriyor daha sonra suyu sodalı olan Van Gölü'nde antrenman yaptırıyor.

Gölde yaklaşık 2 saat yüzdürülen atlar, kumsalda koşturularak yarışmalara hazır hale getiriliyor.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlarını Şanlıurfa ve Adana gibi illerde düzenlenen yarışmalara hazırladıklarını söyledi.

Yarış sırasında atların ayaklarında zaman zaman problem oluştuğunu anlatan Bayraktar, "Van Gölü'nün suyunun şifalı olduğunu herkes biliyor. Bu suyu atlarımızın ayakları için de kullandık ve güzel sonuçlar aldık. Atlarımız gölde idman yapmanın yanı sıra stres de atmış oluyor. Erciş'te bu işle uğraşan 10 aile var." dedi.

Şevketoğlu ise yarışmalarda sakatlanan atları da gölde iyileştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu atları kumsalda gün boyu gezdirdiklerini belirten Şevketoğlu, şöyle konuştu:

"Hipodromlarda düzenlenen yarışmalarda sakatlanan bazı atları satın alıyoruz. Bu atları 2,5-3 ay boyunca kumsalda gezdiriyoruz. Ayakları kumsalda hafif ısındıktan sonra sodalı göle sokuyoruz. Burada 2 saat yüzdürüyoruz. Şimdiye kadar 10 atta denediğimiz bu yöntem olumlu sonuç verdi. Hatta bazı atlar bu süreçten sonra yeniden yarışmalarda koşmaya başladı. Tamamen iyileşen atlar olursa, bunları yeniden yarıştırıyoruz."

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