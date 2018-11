AVRUPA FİLM ÖDÜLLERİ’NİN TÜRK TEMSİLCİSİ “KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ” OLDU

Avrupa’nın farklı ülkelerindeki sinema öğrencileri EFA’nın belirlediği beş aday, filmi izleyerek kendi birincilerini seçti. Aralık 2018’de Hamburg’da düzenlenecek forumda 23 ülkeden katılacak 23 üniversite arasında Türkiye’den katılacak tek üniversite Kadir Has Üniversitesi oldu.



İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde 23 ülkenin temsilcileri, tartışmalarda kendi okullarının seçtikleri filmleri savunacak. Etkinliğin ikinci gününde ise Hamburg’da seçilen film, Avrupa Film Ödülleri kapsamında Sevilla’da düzenlenecek törenle sahibine verilecek.



Not: EFA’nın belirlediği beş aday Foxtrot (Maoz), Happy as Lazzaro (Rohrwacher), Styx (Fischer), Tarzan’s Testicles (Solomon) ve U-July 22 (Poppe). EUFA 2016 yılında I, Daniel Blake (Loach), 2017 yılında ise Heartstone (Gudmundsson) filmlerine verilmişti.