Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Avustralyalı Müslüman gençlerden evsizlere yardım

- Üniversite öğrencileri Melbourne'deki evsizlere yardım dağıttı

Avustralyalı Müslüman gençlerden evsizlere yardım

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde Müslüman üniversite öğrencileri evsizlere temel ihtiyaç malzemelerden oluşan yardım paketleri dağıttı.

"Happy Brain Education" adlı sivil toplum kuruluşuna (STK) mensup üniversite öğrencileri, lise son sınıf öğrencilerine verdikleri derslerden elde ettikleri paralarla, sokaklarda kalanlara yardım paketleri verdi.

STK kurucularından Masad Alfayadh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım paketlerinin evsizlerin temel gereksinimleri dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

Evsizlere yönelik yardım faaliyetlerini genişletmek istediklerini aktaran Alfayadh, "Maalesef şehrimizdeki evsizlerin sayısı çok fazla ve gençler olarak bizlerin görevi onlara yardım etmek. On binlerce evsiz insan var ve bu çok korkunç bir rakam." ifadelerini kullandı.

STK üyelerinden Zeynep Kor da, Avustralya'da yaşayan Müslüman bir Türk olarak toplumsal sorunlara çözüm bulunması için çalıştıklarını belirterek, "Bugün buraya evsizlere yardım etmek için geldik. Çok mutluyuz. Sosyal hizmet faaliyetlerinde biz de yer almak istedik." diye konuştu.

Resmi verilere göre ülkede 105 bin 237 evsiz bulunuyor. İnsanların aile içi şiddet, ev kredilerini ödeyememe sonucu evlerini kaybetme gibi sebeplerle sokakta yaşamaya başladıkları biliniyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaEvsizlerYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.