Avustralyalı Müslüman gençlerden evsizlere yardım

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde Müslüman üniversite öğrencileri evsizlere temel ihtiyaç malzemelerden oluşan yardım paketleri dağıttı.

"Happy Brain Education" adlı sivil toplum kuruluşuna (STK) mensup üniversite öğrencileri, lise son sınıf öğrencilerine verdikleri derslerden elde ettikleri paralarla, sokaklarda kalanlara yardım paketleri verdi.

STK kurucularından Masad Alfayadh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım paketlerinin evsizlerin temel gereksinimleri dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

Evsizlere yönelik yardım faaliyetlerini genişletmek istediklerini aktaran Alfayadh, "Maalesef şehrimizdeki evsizlerin sayısı çok fazla ve gençler olarak bizlerin görevi onlara yardım etmek. On binlerce evsiz insan var ve bu çok korkunç bir rakam." ifadelerini kullandı.

STK üyelerinden Zeynep Kor da, Avustralya'da yaşayan Müslüman bir Türk olarak toplumsal sorunlara çözüm bulunması için çalıştıklarını belirterek, "Bugün buraya evsizlere yardım etmek için geldik. Çok mutluyuz. Sosyal hizmet faaliyetlerinde biz de yer almak istedik." diye konuştu.

Resmi verilere göre ülkede 105 bin 237 evsiz bulunuyor. İnsanların aile içi şiddet, ev kredilerini ödeyememe sonucu evlerini kaybetme gibi sebeplerle sokakta yaşamaya başladıkları biliniyor.