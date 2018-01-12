Avustralyalıların gözdesi

MELBOURNE (AA) - RECEP ŞAKAR - Türk mutfağının en fazla tercih edilen lezzetlerinden döner, Avustralya'da "karavan kebapçıları" sayesinde gece acıkanların vazgeçilmezleri arasına girdi.

Avustralya'da 50'inci yılını kutlamaya hazırlanan Türkler sayesinde tanınan döner, ülke genelindeki işlek caddelerde sayıları 3 bini bulan karavan kebapçıları tarafından geceleri de satışa sunuluyor.

Birçok insanın günün yorgunluğunu atmak için istirahate çekildiği saatlerde kepenklerini açan karavan kebapçıları, akşamın ilk saatlerinden sabah gün doğana kadar müşterilerine ekmek arası döner satarak geçimlerini sağlıyor.

Çok sayıda etnik kökenden oluşan Avustralyalılara hizmet veren gece dönercilerinin en büyük sıkıntıları arasında, gece çalışıp gündüz uyumalarının aileleriyle yeterince ilgilenememelerine yol açması, sosyal hayatlarının bitmesi, veresiyeciler, madde bağımlıları ve huysuz müşteriler yer alıyor.

- "Allah'a şükür kazancımız iyi"

Melbourne kent merkezinde karavan kebapçılığı yapan Ali Karabacak, AA mikrofonlarına yaptığı açıklamada gece ve uzun çalışma saatlerinden dolayı zorlandıklarını ancak kazançlarının yerinde olduğunu belirtti.

Karabacak, "Allah'a şükür kazancı iyi ama biraz ev hayatın, düzenin bozuluyor sabaha kadar çalışıp öğleye kadar uyuduğun için, ancak ne yapacaksın işte iş." yorumunu yaptı.

Melbourne'da Türklerin yoğun olduğu bölgede aile üyeleri ile birlikte çalışan Şerife Karabulut ise, "Gayet güzel gidiyor, 17 sene oldu Allah'a şükür hiç bir sorun yaşamadık. Devamlı gelenler arasında Türk müşterilerimiz var yabancılar var. Çok mutluyuz ailecek hep buradayız, ailecek oturuyoruz, yiyoruz içiyoruz, satış yapıyoruz, güzel bir şey." şeklinde konuştu.

Meslekte 18 yılı geride bırakan Mustafa Hasmaden aralıksız çalışmak zorunda olduklarını belirterek "Haftanın yedi günü açığız, resmi tatillerde de açığız, kendi dini bayramlarımızda da açığız, kapatamıyoruz. Müşterilerimiz istiyor." ifadelerini kullandı.



Sydney'de işlek cadde üzerinde karavan kebapçılığında çeyrek asra ulaşan Adnan Akgül, müşterilerinin genellikle taksiciler ve gece hayatını sevenlerden oluştuğunu söyledi.

Akgül, çoğunlukla güler yüzlü müşterilerle karşılaştığını ancak alkolü fazla kaçıranlarla sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

- Gece alkol yasağı karavancıları etkiledi

Sydney şehir merkezinde şiddeti düşürmeye yönelik gece 01.30'dan sonra içki yasağı uygulamasının müşteri sayısını azalttığını dile getiren Akgül, "O yüzden insanlar fazla dışarı çıkmıyor, onların fazla dışarı çıkmaması bizleri ve taksicileri de etkiliyor, gece işlerini etkiliyor, benim bildiğim şehir merkezinde bazı arkadaşlar bayağı zor durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Karavan kebapçılarının daimi müşterileri arasında yer alan Sydneyli taksi şoförü Anis Rahman da karavanların gece açık olmasından duyduğu memnuniyetini "Türk kebabı çok lezzetli ve harika, bütün gece açık olduğundan istediğimiz zaman gidebiliyoruz, bu çok iyi." sözleriyle ifade etti.

- Yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem hacmi

Ülke genelindeki tüm şehirlerin işlek caddelerinin yanı sıra kasabalara kadar yayılan ve sayıları 3 bini bulan karavan kebapçıları ekmek arası döneri 10 Avustralya dolarına satıyor.

Haftalık ortalama 8 bin 500 Avustralya doları getirisi bulunan bir karavan kebapçısının yıllık brüt geliri 442 bin Avustralya dolarına ulaşıyor.

Öte yandan gündüz çalışan dönerciler ile sayıları 5 bini bulan iş yerlerinin yılda brüt işlem hacmi yaklaşık 2 milyar Avustralya dolarını buluyor.













