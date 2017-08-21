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"Ay Işığında Şamata" KKTC'de sergilenecek

- Haldun Taner'in kaleme aldığı oyun, yarın 20.00'de Girne Amfi Tiyatrosu'nda sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Ay Işığında Şamata" adlı oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tiyatroseverlerle buluşacak.

Haldun Taner'in kaleme aldığı oyun, yarın Girne Amfi Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Naşit Özcan'ın yönettiği "Ay Işığında Şamata" 20.00'de KKTC'li seyircilerin beğenisine sunulacak.

- "Ay Işığında Şamata"

"Çalışkur Apartmanı"nda geçen oyun, Çalışkur ailesinin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösteriyor. Oyunda, apartman sakinlerinin küçük dünyalarından dış dünyaya bakışları eleştirilirken, seyirciye eğlenceli, komik ve sürpriz sahnelerin yer aldığı bir gece vaat ediyor.

Sahne ve kostüm tasarımını Eylül Gürcan'ın yaptığı oyunda, ışık tasarımını ise Özcan Çelik üstleniyor.

Müziklerinde Hakan Elbir imzası bulunan "Ay Işığında Şamata" oyununda, Ada Alize Ertem, Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emrah Can Yaylı, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş,Gökhan Mete, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge Midilli, Özgür Dağ, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz ve Yonca İnal rol alıyor.


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Ay Işığında ŞamataHaldun TanerKKTCKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiNaşit Özcan
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