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"Ay Lav Yu Tuu" 22 Eylül'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği "Ay Lav Yu Tuu" adlı film, 22 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.Komedi türündeki 2010 yapımı "Ay Lav Yu" serisinin ikinci halkası olan filmin oyuncu kadrosunda,...

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği "Ay Lav Yu Tuu" adlı film, 22 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi türündeki 2010 yapımı "Ay Lav Yu" serisinin ikinci halkası olan filmin oyuncu kadrosunda, Midyat'ın yanı sıra Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Steve Guttenberg, Josh Folan, Barry Corbin, Ayşenil Şamlıoğlu, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.

Film, Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim karakterinin iki kültür arasında yaşadıklarını konu ediniyor.

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Ay Lav YuAy Lav Yu TuuSermiyan Midyat
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