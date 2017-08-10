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Ayak parmaklarıyla yaptığı çağrı karşılık buldu

- Ayvalık'ta, ayak parmaklarıyla bilgisayar klavyesini kullanarak sosyal medya hesabından Arnavut kaldırım taşı döşeli yolda akülü arabasını süremediğini paylaşan serebral palsi hastasının sorunu çözüldü

Ayak parmaklarıyla yaptığı çağrı karşılık buldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ayak parmaklarıyla bilgisayar klavyesini kullanarak sosyal medya hesabından Arnavut kaldırım taşı döşeli yolda akülü arabasını süremediğini paylaşan serebral palsi (beyin felci) hastasının sorunu çözüme kavuşturuldu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan, konuşamayan ve yürüyemeyen serebral palsili Mustafa Şimşek'e geçen yıl Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneğince akülü sandalye hediye edildi.

Evinin önündeki yolun Arnavut kaldırım olması nedeniyle takıldığı için akülü sandalyesini süremeyen Şimşek, bu sorununu ayak parmaklarıyla bilgisayar klavyesini kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı. Şimşek, yolun düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bu paylaşımı gören Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, yolda düzenleme yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine Şimşek'in evinin önünden, Cunda Adası'nın eski yol mevkisine kadar uzanan 350 metrelik yolun bir kısmı akülü sandalyenin geçebileceği şekilde yeniden düzenlendi.

- "Mustafa sesini bize kendisi duyurdu"

İlçe Belediye Başkanı Rahmi Gençer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Şimşek'in hiç kimseden destek görmeden kendi azmiyle okuma, yazma ve bilgisayar kullanmayı öğrendiğini belirterek şunları söyledi:

"Mustafa, ayak parmaklarıyla kullandığı bilgisayarla girdiği sosyal paylaşım sitesinden sesini duyurmayı da başardı. Mustafa kadar hiçbirimiz başarılı değiliz. Mustafa sesini bize kendisi duyurdu. Ben de bu sesi duyunca buraya geldim ve Mustafa'nın bu büyük azmiyle karşılaştım. 15 gün içerisinde Mustafa'nın akülü sandalyesiyle geçebileceği yolu düzenledik. Yolun sonunda da bisiklet yolu var. Mustafa o yoldan istediği gibi gezip dolaşabilecek. Ben de çok mutluyum. "

Gençer, Mustafa Şimşek'e yeni bir akülü sandalye ile bir bilgisayar hediye edeceğini de aktardı.

Engelli Şimşek'in babası Orhan Şimşek de oğlunu ilk kez bu kadar mutlu gördüğünü dile getirdi. Şimşek, kendisinin de çok mutlu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Söyleyecek kelime bulamıyorum. Oğlumun azmiyle sesini duyurması büyük bir başarı. Belediye Başkanımızın da onun sesini duyarak hemen konuya el atması da ayrı bir incelik. Allah ondan razı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirEngelli Mustafa Azmi
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