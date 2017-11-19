Aybüke öğretmen anısına masa tenisi turnuvası

BATMAN (AA) - Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Kozluk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen turnuvaya 95 sporcu katıldı.
Kozluk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdülbasir Alağaş, yaptığı konuşmada, şehit öğretmen Yalçın anısına masa tenisi turnuvası düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, sporculara teşekkür etti.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın karne dağıtım töreninin ardından evine giderken, PKK'lı teröristler tarafından Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.