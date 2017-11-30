İSTANBUL (AA) - Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nı kazananlara, ödülleri törenle verildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, 34 yıl boyunca devam eden çok az etkinlik olduğuna işaret ederek, yarışmanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Karayağız, kendisinin de ressam olduğunu aktararak, "Gazi Mustafa Kemal’in bir sözünü söylemek istiyorum, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Aslında mizah duygusunu kaybeden bir ulusun yaşam sevinci yok edilmiştir. Ben sadece Gazi’nin sözünü düzeltmiyorum, naçizane ona bir ek yapmak istiyorum. Mizahı, gülmeyi unutursak, yaşamdan koparız." dedi.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de yarışmanın dünya çapındaki önemine değinerek, "Bugüne kadar, 178 ülkeden sanatçı katıldı. 34 yılda, 8 bin civarında karikatür yarışmaya katıldı. Biz bunu bir yarışmadan çok bir platform olarak görüyoruz. Sanatçıların birleştiği, bir araya geldiği, karikatürün devamlılığını sağlayan ve karikatür çizenleri cesaretlendiren bir platform olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karikatür çizenlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Boyner, şunları kaydetti:

"(Karikatüristler) çizgileriyle toplumun önemli sorunlarına ışık tutuyorlar. Bazen de aslında temelde çok ciddi bir sorun olan ama bizim günlük yaşamımızda fark etmediğimiz, görmezden geldiğimiz konuları, çizgileriyle bizim yüzümüze vuruyor ve bizi düşündürüyorlar. Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi sanatçı aslında ışık tutuyor. Biz de bugün burada sergilenen eserlerde bu ışığın yansımalarını görüyoruz."

Usta karikatürist Tan Oral’ın başkanlığındaki seçici kurulun değerlendirmesi sonucu, İngiltere’den yarışmaya katılan 79 yaşındaki karikatürist Ross Thomson birinciliği elde etti. Yarışmaya İran’dan katılan Shahram Rezai ikinci, Brezilya’dan katılan Raimundo Rucke Santos ise üçüncü oldu. Yarışmanın birincisine 8 bin dolar, ikincisine 5 bin dolar, üçüncüsüne 3 bin 500 dolar para ödülü verildi.

Mini müzik dinletisinin de yapıldığı törende, Fethi Gürcan Mermertaş, 8 bin dolar ile özel ödüle layık görüldü.

Belçika, Sırbistan, Karadağ, İran, Portekiz, İtalya, Polonya ve Brezilya’dan yarışmaya katılan 12 karikatüriste de Başarı Ödülü takdim edildi.