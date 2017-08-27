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Aydın'da "Dedebağ Keşkek Hayrı"

- Bu yıl 735'incisi gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek Hayrı'nda 55 kazan keşkek dağıtıldı

Aydın'da

AYDIN (AA) - Karacasu ilçesinde bu yıl 735'incisi gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılan 15 bin vatandaşa, 55 kazan keşkek ikram edildi.

Cuma Mahallesi Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce, Dedebağ mevkisinde düzenlenen organizasyonda bin 200 kilo et ve bin 200 kilo buğday kullanıldı. 55 kazan keşkeğin kaynatıldığı etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen aralarında gurbetçilerin de olduğu vatandaşlar katıldı.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, etkinliğin gönüllü vatandaşların bağışlarıyla gerçekleştirildiğini anlatarak "735 yıldan bu yana düzenlediğimiz Dedebağ Keşkek Hayrımıza her geçen yıl katılım artış gösteriyor. Bu durum bizleri sevindiriyor." dedi.

Cuma Mahallesi Muhtarı Mehmet Osan da dünyada 15 bin kişinin aynı anda keşkek yediği tek yerin Karacasu olduğunu ifade ederek, 7 asırdır bu etkinliğin devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 735'incisi düzenlenen organizasyona telgraf ile mesaj gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
"Dedebağ Keşkek Hayrı"Geleneksel Keşkek HayrıKaracasu
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