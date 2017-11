"Ayla" filminin Antalya galası yapıldı

ANTALYA (AA) - Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin Antalya galası, oyuncular Kim Seol, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Sinem Uslu, Koray Ergün ve Halil Kumova'nın katılımıyla yapıldı.

Özdilek AVM'deki gala gösterimine yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Can Ulkay da katıldı. AVM girişinde oluşturulan platformdan vatandaşları selamlayan Uslu, Türk halkının filme gösterdiği ilginin muhteşem olduğunu söyledi. Türk insanı bu filmde kendini gördüğünü ifade eden Uslu, "Adeta kendi merhametiyle yüzleşti. Bundan sonrası size emanet. Ayla artık sizin filminiz. İnşallah mart ayında Oscar'ı alıp geleceğiz." diye konuştu.

Oscar'dan çok umutlu olduklarını ifade eden Uslu, "Belki de Türkiye ilk defa Oscar'a bu kadar yakın. Bu sene Oscar'a katılan filmlerde gerçek hikaye olmaması konjonktürel olarak da Ayla filminin dünyanın kanayan bir yarasına parmak basması bizi daha da şanslı yapıyor. Ben Oscar heyetinin bunu gözardı etmeyeceğini, bu insanlık hikayesi ile bütün dünyayı konuşturacağını düşünüyorum. Bu hikayenin bir milliyeti yok. Bugün dünyanın her yerinde bir savaş yaşanıyor. Savaşın mağduru binlerce çocuk oluşuyor. Ayla filmini izleyen dünyanın bütün bölgelerinden güzel yorumlar alıyoruz. Filmi Los Angeles'te izleyen bir çift Gaziantep'e gelerek savaş mağduru bir çocuğu evlat edindi. Bu kadar etkili oldu film" şeklinde konuştu.

Oyuncu Sinem Uslu da genellikle Amerikalıların "kahramanlıklarının" ön planda olduğu filmler izlediklerini şimdi gerçek bir Türk kahramanının hikayesini insanlara ulaştıran filmin dünya çapında ilgi gördüğünü söyledi. Uslu, "Amerika bize yıllarca Pearl Harbor'u ve Vietnam üzerinden kendi kahramanlıklarını ezberletti. Ama gerçek kahramanlıklar ülkemizin her karış toprağında var. Bir deşsek neler neler çıkacak. Çünkü bizim kadar vicdanlı, bizim kadar sevgi dolu bizim kadar insana insan olduğu için seven bir millet daha yoktur." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Can Ulkay da Ayla filminin her yaştan insana hitap ettiğini söyledi. Dünya standartlarında bir film yaptıklarını dile getiren Ulkay, dünyanın her yerinde aynı duygularla insanların filmi izlediğini vurguladı. Ulkay, "Evrensel bir film yaptık. Çünkü sevgi evrensel bir duygudur" dedi.

Oyuncular İsmail Hacıoğlu ve Murat Yıldırım ile Koreli çocuk oyuncu Kim Seol filmle ilgili düşüncelerini gazetecilerle paylaştı.

Oyuncular daha sonra filmin gösterimlerinin yapıldığı salonları gezerek filmde hikayesi anlatılan Kore gazisi Süleyman Dilbirliği için dua istediler.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği sanatçılar daha sonra film izledi.