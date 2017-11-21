"Ayla" filminin Gaziantep galası yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin Gaziantep galası, yönetmen Can Ulkay, yapımcı Mustafa Uslu, oyuncular Kim Seol, Meral Çetinkaya ve İlber Gürtunca ile filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak "Ayla" ismini verdiği Koreli Eunja Kim'in katılımıyla yapıldı.

Filmin yönetmeni Can Ulkay, Primemall AVM'de düzenlenen filmin galası öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Oscar için iddialı olduklarını belirtti.

Gaziantep'in kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ulkay, "Biz bu filmi bütün Türkiye'de ve bütün dünyada göstereceğiz. Her yerde filme çok iyi tepkiler var. Gaziantep'te bu yerlerden biri. Çok iyi bir film yaptık. Herkes tüm emeğiyle çalıştı. Oscar yolculuğu en baştan beri vardı. Bu konuda iddiamız var. Çünkü çok iyi bir hikayemiz var. İyi oyuncularımızla birlikte güzel bir film yaptık. Oscar için bütün şartları yerine getirdik. Bir sevgi filmleri yaptık ve dünyanın bu tarz filmlere ihtiyacı var." diye konuştu.

Oyuncu Meral Çetinkaya da Ayla filminin savaş ve silah üreten dünyaya unutulmayacak bir sevgi hikayesi sunduğunu ifade etti.

Filmden çok fazla etkilendiğini anlatan Çetinkaya, "Bugünün savaş ve silah üretilen dünyada böylesine dili ve dini farklı bir sevgi hikayesi. Bir küçük çocuk ve bir genç askerin sevgi, şefkat ve bizim eskiden sahip olduğumuz kucaklayıcı duyguları anlatıyor. Şimdi yok olmaya başlamış bu duyguları bu filmde görüyoruz." dedi.

Filmin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol da Türkiye'ye daha önce geldiğini belirterek, her geldiğinde memleketine gelmiş gibi hissettiğini aktardı.



Türk askerlerinin bularak Ayla ismini verdiği Koreli Eunja Kim de filmin çocukluğunu hatırlattığına işaret ederek, "Bu nedenle filmi bu kadar çok kişinin izlemeye gelmiş olması beni çok mutlu etti. Bende filmi her izlediğimde kendi çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. Kore ve Türkiye birbirine çok yardım etmiş ve birbiri ile çok iyi ilişkileri olan iki ülke. Umarım bu ilişkiler çok daha iyi yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından film, seyircilerle buluştu.