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Aylan bebeğin acısını kalemine nakşetti

Bosnalı heykeltıraş Djordjevic, Aylan Kurdi'nin sahile vuran cansız bedenini "küçük dünyam" olarak nitelendirdiği kalemine nakşetti.

Aylan bebeğin acısını kalemine nakşetti

TUZLA (AA) - Bosna Hersek'in kuzeyindeki Tuzla şehrinde, kaleme yaptığı figürlerle tanınan heykeltıraş Jasenko Djordjevic, başta Suriye olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla Aylan Kurdi'nin sahile vuran cansız bedenini kalemine işledi.

Kurşun kalemi oyarak farklı şekil ve figürlerle mikro çalışmalar yapan Djordjevic, altı yıl önce yapmaya başladığı kurşun kalem üzerine heykel sanatını toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla da kullanıyor.

Suriye'deki savaştan kaçmak amacıyla annesi ve kardeşiyle bindikleri botun alabora olması sonucu cansız bedeni sahile vuran küçük Aylan'ın acı veren görüntüsü bir daha yaşanmasın diye, adeta Djordjevic'in kaleminin ucunda donduruldu.

-"O sadece bir çocuktu ve yaşanan savaşı o çıkarmamıştı"


Bir sanat eseri ortaya koymakta araç olarak kullanılan kalemi sanat eserine dönüştüren Djordjevic, Aylan Kurdi anısına yaptığı eseri ve sanatı hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Djordjevic, Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin sahile vurmuş halini gördüğünde çok üzüldüğünü ve bundan etkilendiğini anlatarak "O sadece bir çocuktu ve yaşanan savaşı o çıkarmamıştı. Bu çalışmamla artık ona bir yardımım dokunmaz belki ama diğerlerine savaşın ne kadar kötü olduğunu anlatabilirim." diye konuştu.

Djordjevic, ülkesi Bosna Hersek'te yaşanan savaşı da bir çocuk olarak tecrübe ettiğini ve savaşın zor yanını gördüğünü ifade ederek Aylan Kurdi için yaptığı çalışmanın, Norveç'te faaliyet gösteren bir insan hakları örgütünde sergilendiğini söyledi.

-"Kalemin üzerine işlenebilecek her figürü yapıyorum"


Bir kalemin üzerine işlenebilecek her figürü yaptığını ve bugüne kadar 200'den fazla eser ortaya koyduğunu söyleyen Djordjevic, Michelangelo gibi dünyaca bilinen sanatçıların ünlü eserlerini de kaleme işlediğini bildirdi.

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Aylan Bebek
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