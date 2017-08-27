Azra Akın dünya evine girdi

EDİRNE (AA) - Londra'da yapılan 2002 Miss World yarışmasında dünya güzeli seçilen Azra Akın, Edirne'nin Keşan ilçesinde dünya evine girdi.

Tekirdağ'da 24 Ağustos'ta nikahları kıyılan Azra Akın ve Atakan Koru'nun düğünü, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyündeki bir kır lokantasında gerçekleşti.

Azra Akın, düğün öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Gelinliğinin modacı Cemil İpekçi tarafından 2 ayda hazırlandığını belirten Akın, "Cemil İpekçi, benim için özel biri. Birbirimize uğur getirdiğimizi düşünüyorum. Bu düğünde beraber olmak beni çok mutlu etti. Aynı zamanda gelinliğimi hazırladı. Bu benim için çok anlamlıydı. İğne oyasıyla işledi." diye konuştu.

Akın, ekim ayında yurt dışında başlayacak bir sinema projesinin olduğunu da dile getirdi.

Damat Koru ise mutlu olduğunu belirterek, balayını iş yoğunluğu nedeniyle bir süre ertelediklerini açıkladı.

Çift açıklamanın ardından piste çıkarak dans etti. Düğünde çift, modacı Cemil İpekçi ve davetliler davul eşliğinde çalınan Trakya havalarıyla oynadı.

Düğüne, Azra Akın'ın ailesi Ayda ve Nazım Akın ile Atakan Koru'nun ailesi Seniye ve Ahmet Koru ile davetliler katıldı.