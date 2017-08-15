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Baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Antalya'nın Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde 47 yıldır ahşap kaşık yapımında kullanılan aletleri imal eden Özen, baba mesleğini sürdürmenin mücadelesini veriyor.

Baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki atölyesinde 47 yıldır ahşap kaşık yapımında kullanılan aletleri imal eden Mustafa Özen, ata mesleğine sahip çıkıyor.

Evinin önüne küçük bir atölye kuran Özen, ahşap kaşık oymacılığında kullanılan törpü, eydi, ağız bıçağı, sıyırgı ve keser gibi aletler imal ediyor.

Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının da demirci olduğunu aktararak şöyle devam etti:

Bademli Mahallesi'nin bir zamanlar "kaşıkçı köyü" olarak bilindiğini ve her evde tahta kaşık yapıldığını ifade eden Özen, "Kaşık yapımında kullanılan aletleri kendim yapıyorum. Bu mesleği benden başka yapan kimse yok. Kaşık yapımında kullanılan önemli 7 çeşit kaşık oyma aleti vardır. Törpü, eydi, ağız bıçağı, sıyırgı ve keser en önemli aletlerdir." dedi.

"Türkiye'de törpüyü elde yapan tek ustayım"

Türkiye'de elde törpü yapan tek usta olduğunu söyleyen Özen, törpü yapımını ise şöyle anlattı:

"Konya'dan malzemeleri ham olarak alıyorum. Orada kıydırıyorum. Burada yevmiyeli birini tutarak demiri ezdiriyorum. Sıfırladıktan sonra tek tek zımba ile diş açıyorum. Büyük törpülerde 3 bin adet çekiç vuruyorum. Bir törpüde 3 binden fazla diş vardır. Tek tek 3 binden fazla diş açıyorum. Sonra ise dişlerini açarak suyunu verip demiri çelikleştiriyorum. Bu zor bir zanaat. Bunu herkes yapamaz. Ben bir törpüyü bir günde yapıyorum. Kolay bir meslek değil."

Türkiye'nin her yerinden sipariş aldığını dile getiren Özen, özellikle Kütahya, Gediz, Antalya ve Konya'dan siparişler aldığına işaret etti. Özen, "Tahta kaşık ustaları bu aletleri kullanmak zorunda. Bu aletler olmadan tahta kaşık yapamazlar. Bu el yapımı bir törpüdür. Bu özeldir. Makine yapımı değildir. Eskime bilmez 10 yıl garanti veririm. Küçük boyu 50, büyük boy törpüleri ise 100 liradan veriyorum." diye konuştu.

"Çırak bulamıyorum"

Özen, yanına çırak alarak mesleğinin sürmesini istediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Törpü yapacak hiçbir usta ve çırak yok. Mesleğe heves eden yok. İki oğlum, bir kızım var. Onlar da bu mesleğe heves etmedi. 47 yıldır yalnız başıma çalışıyorum. Bademli'nin kaşık ustalarının aletlerini benden başka yapan yok. Türkiye'de ise el yapımı törpüyü benden başka yapan yok."

Muhabir: Abdullah Çatlı

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