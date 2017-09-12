"Babam" filmi "Sardalya Festivali"ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Senaristliğini Nail Pelivan ve Nihat Durak’ın üstlendiği "Babam" filmi, vizyon öncesi "Sardalya Festivali"ne katıldı.

Yapımcılığını Durak Film'in, yönetmenliğini ise Nihat Durak'ın üstlendiği, "Babam" filmi, bu yıl 20.'si düzenlenen "Uluslararası Gelibolu Sardalya Festivali"ne konuk oldu.

Çekimleri Çanakkale Gelibolu'da 6 haftada gerçekleşen "Babam" filmi, Gelibolu halkının misafirperverliği ve filmin hikayesinde yer alan "Sardalya Festivali"nde, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Gelibolu, "20. Uluslararası Gelibolu Sardalya Festivali"nde kapsamında bir hafta boyunca açık hava film gösterimleri, konserler, stand-up şovlar ve KKTC, Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna başta olmak üzere çok sayıda ülkeden sanatçıyı ağırladı.

- 'Babam' filminin konusu

Dram türünde yılın en iddialı yerli yapımları arasında yerini almaya hazırlanan "Babam" adlı filmin başrollerini usta oyuncu Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil ile Cezmi Baskın paylaşırken oyuncu kadrosunda ise Seray Gözler, Ali İhsan Varol, Ali Düşenkalkar, Güner Özkul, Yasemen Büyükağaoğlu, Cansu Fırıncı ve Ebru Şahin yer alıyor.



Filmde, Yusuf Tunalı (Çetin Tekindor), batmakta olan sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif'le (Berker Güven) baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenemeyen Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır.

Genç öğretmen Feride (Melisa Şenolsun), atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un oğluna olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar ve böylece dertleri, sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

Film, 6 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.