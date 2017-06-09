Babasının fedakarlığına karnesiyle teşekkür etti

MALATYA (AA) - Malatya'da çiftçilikle uğraşan ve her gün engelli evladını birinci kattaki sınıfına sırtında taşıyan baba, kızının aldığı takdir belgesiyle büyük sevinç yaşadı.

Derme İlkokulundan bu yıl mezun olan 11 yaşındaki Şeyma Şahin'in doğuştan belden aşağı tutmamasına rağmen ailesi her zaman eğitimine destek oldu. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Şahin, kızının eğitimi için fedakarlık yaparak, kızını 4 yıl boyunca her gün okula sırtında getirip götürdü.

Ailenin tek çocuğu olan kızının iyi bir eğitim alması için büyük çaba harcayan fedakar baba, okul idaresi tarafından "Yılın Fedakar Babası" plaketiyle ödüllendirildi.

Baba Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının eğitime devam edebilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Kızının ilkokuldan başarılı bir şekilde mezun olduğunu anlatan Şahin, "Dört yıldır kızımı okula götürüp getiriyorum. Eski okullarda zorluk oluyordu. Yeni okullarda sınıf mevcutları uygun, sınıflar ona göre planlanmış, en büyük sıkıntımız asansör olmaması. Kızımın eğitim gördüğü sınıf, okulun birinci katında. Her zaman kızımı getirip götürüyorum. İşimi de buna göre ayarlıyorum." diye konuştu.

Yaptığı fedakarlıkların karşılığını kızının aldığı karneyle ödediğini aktaran Şahin, kendisine verilebilecek en güzel hediyeyi başarılı karnesiyle evladının verdiğini dile getirdi.

Babasının yardımıyla okula gidip, gelen ve ilkokul eğitimini takdir belgesiyle tamamlayan Şeyma Şahin ise duygularını şöyle anlattı:

"Benim için zorlu oldu ama öğretmenimden ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok üzgünüm. Arkadaşlarım bana çok iyi davranıyor, hiç dışlamıyorlar. Okula babamın yardımıyla gidip geliyorlar. O benim eğitim almamı istediği için bu duruma katlanıyor. Babama beni düşündüğü için teşekkür ediyorum."