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"Bach Bodrum'da" konserleri başladı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde Jiri Barta, François Fernandez, Yun Kyung Kim, Nazlı Erdoğan ve Prezioso String Quartet'in sahne alacağı konserler dizisi, İzmir Barok'un "gün batımı" konseriyle başladı

MUĞLA (AA) - "Bach Bodrum'da" konserleri, İzmir Barok'un "gün batımı" konseriyle Bodrum'da başladı.

Turizm merkezi olmasının yanı sıra, önemli kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan Bodrum, 29 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde "Bach Bodrum'da" konserlerine sahne olacak.

Hyundai Assan'ın 20'nci üretim yılı kapsamında gerçekleştirilen "Bach Bodrum'da" konserler dizisi, Göltürkbükü Flamm Otelin sahilinde İzmir Barok topluluğu tarafından verilen "gün batımı" konseriyle başladı.

Barok dönemin orijinal enstrümanlarını kullanan topluluk konserde, Jean Baptiste Lully, John Dowland, Robert Jonson, Gazi Giray Han, Ali Ufki Bey gibi ünlü bestecilerin eserlerine yer verdi.

Etkinliğin organizatörü Hakan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzun süredir Bach konserleri düzenlediklerini söyledi.

Bodrum'da ilk kez bu tür etkinlik yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Açık havada ilk kez böyle bir etkinlik düzenledik. İnsanlar tatillerinde böyle bir kültürel aktiveteyle karşılaşsınlar istedik. Turizme de katkı vermek istedik. Ülkemizde çok kaliteli bir etkinliğin olduğunu göstermek istedik." diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren konseri sanatseverler ilgiyle izledi.

Konserler dizisinde, François Fernandez, Yun Kyung Kim iki keman, Jiri Barta, Prezioso String Quartet sahne alacak. Etkinlik 14 Eylül'de Jiri Barta, Nazlı Erdoğan, Prezioso String Quartet'in birlikte sahne alacağı konserle sona erecek.

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