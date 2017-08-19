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Bakan Kurtulmuş genç piyanisti telefonla aradı

- Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Viyana'da düzenlenen müzik yarışmasında birinci olan Koşar'ı tebrik etti

Bakan Kurtulmuş genç piyanisti telefonla aradı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Viyana'da düzenlenen müzik yarışmasında birinci olan Damla Koşar'ı telefonla arayarak kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, gönderdiği video ile International Music Competition 'Vienna' Grand Prize Virtuoso 2017'ye katılan ve birinci olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12'nci sınıf öğrencisi Damla Koşar'ı telefonla aradı.

Kurtulmuş, 18 yaşındaki Damla'nın genç yaşında elde ettiği başarının mutluluk verici olduğunu belirterek, genç müzisyeni başarısından dolayı tebrik etti.

Damla'ya "Bu çok büyük bir başarı. Bizi de gururlandırdın, eline yüreğine sağlık." diyen Kurtulmuş, yetenekli parmaklar için ellerinden gelen tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

Ödülünü 22 Eylül'de Viyana'da sergileyeceği canlı performansın ardından alacak olan Koşar da Bakan Kurtulmuş'tan tebrik telefonu aldığında çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanımız aradığında hissettiğim mutluluğumu tarif edemem. Çok mutlu oldum hatta heyecandan konuşamadım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Damla KoşarNuman Kurtulmuş
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