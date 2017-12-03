Bakan Tüfenkci, AA'nın

KİLİS (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bakan Tüfenkci, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek 3 fotoğraf için oy kullandı.
Kilis'in Elbeyli Belediyesi ziyaretinde fotoğrafları oylayan Tüfenkci, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak' profesyonel yürüteç ile yuvasına döndü" spor kategorisinde ise Tahir Turan Eroğlu'nun "Avrupa Karete Şampiyonası" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullandı.