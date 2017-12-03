Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar Eto
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Bakan Tüfenkci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, haber kategorisinde "Erdoğan sevgisi", yaşam kategorisinde "Kostak' profesyonel yürüteç ile yuvasına döndü", spor kategorisinde ise "Avrupa Karete Şampiyonası" başlıklı fotoğrafa oy verdi

Bakan Tüfenkci, AA'nın

KİLİS (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Tüfenkci, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kilis'in Elbeyli Belediyesi ziyaretinde fotoğrafları oylayan Tüfenkci, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak' profesyonel yürüteç ile yuvasına döndü" spor kategorisinde ise Tahir Turan Eroğlu'nun "Avrupa Karete Şampiyonası" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu AjansıGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciOylama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5