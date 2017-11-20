Bakü'de Türk Filmleri Haftası sona erdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 3. Türk Filmleri Haftası sona erdi.



Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl Bakü'de daha fazla ilgiyle karşılandıklarını, gösterimler boyunca tüm salonların dolduğunu söyledi.



Bazı sinemaseverlerin yer bulamayıp geri döndüğünü, bazılarının da filmleri ayakta izlediğini söyleyen Kılıç, "Sinema yönetimi bunun üzerine bazı filmlerin gösterimini 500 kişilik salona aldı. İlgi çok büyüktü. Önümüzdeki yıl bütün filmleri en büyük salonlarda göstereceğiz, belki de iki sinema salonu kullanacağız." dedi.



Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak kültüre sahip olduğunu hatırlatan Kılıç, "Türkiye'den yönetmen ve yapımcılar da etkinliğe katıldı. İleriye dönük hedefimiz ortak filmler yapmak. Türk dünyasında sinemayla ilgili etkinliklerin daha da çoğalması gerekiyor." ifadesini kullandı.



Filmlerin gösterildiği Nizami Sinema Merkezi Genel Müdürü Leyli Mirzeyeva da Türk Filmleri Haftasının beklediklerinden de büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Gelecek yıl ilginin daha da artacağına inanıyorum. Çünkü çok seçkin Türk filmleri gösteriliyor. Bu hafta tüm gösterimler tam doldu. Tek bir boş yer bile kalmadı." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneğinin düzenlediği hafta boyunca yönetmen Caner Erzincan'ın "Yeni Dünya", Bilal Babaoğlu'nun "Aşık", Sinan Sertel'in "Bir Gün Bir Çocuk", Alper Çağlar'ın "Dağ II" ve Emre Konuk'un "Çırak" filmleri ücretsiz gösterildi.



Hafta kapsamında Türk yönetmen ve oyuncular, Bakü Devlet Üniversitesi ile Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde söyleşilere katıldı.







