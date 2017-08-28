"Bal Kaymak" filminin çekimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Onur Tan'ın yazıp yönettiği "Bal Kaymak" filminin çekimleri Makedonya'da başladı.

Aile ilişkilerine dair bir hikayeyi anlatan filmde, Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Filiz Ahmet, Melissa Yıldırımer ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız rol alıyor.

Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda kaleme alınan filmin yapımcılığını ise Sertaç Demirtaş ve Mehmet Yıldırım ortaklığıyla kurulan Big Play Entertainment üstleniyor.

Amsterdam'dan getirilen ve filmin önemli kahramanlarından biri olan "Dobro" adlı köpeğin etrafında şekillenen "Bal Kaymak", Makedonya'nın Lazarapole köyü, Üsküp ve Unesco tarafından koruma altında olan Ohrid kentinde çekiliyor.

Görüntü yönetmenliğini Veysel Kılınç'ın yaptığı filmin müziklerinde ise söz yazarı ve besteci Fettah Can'ın imzası bulunuyor.





