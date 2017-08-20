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Bal mumu heykeller Malatya'da sergileniyor

- İstanbul'daki müzeden getirilen, devlet adamları ve sanatçıların heykellerinin yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Bal mumu heykeller Malatya'da sergileniyor

MALATYA (AA) - İstanbul'daki müzeden getirilen, devlet adamları ve sanatçıların bal mumu heykelleri, Malatya'da sergileniyor.

İstanbul Balmumu Heykel Müzesi'nden getirilen eserler arasında, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Osmanlı imparatoru Yavuz Sultan Selim, Hun imparatoru Atilla ve Madonna'nın heykeli de yer alıyor.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, rehber eşliğinde müzeyi geziyor.

Müze rehberi Cumali Bağlantı, AA muhabirine, bal mumu heykellerin 55'ten fazla ilde sergilendiğini söyledi.

Heykellerin Rus sanatçılar tarafından hazırlandığını anlatan Bağlantı, "Rusya'nın St. Petersburg kentinde 8-15 kişilik sanatçı grubu, bir heykel için minimum 1,5 ay, maksimum 3 aylık çalışma yaptı. Heykellerde gerçek saç ve sakal kullanıldı. Gözler ise protez." diye konuştu.

Bağlantı, heykellerin 50 derece sıcaklığa kadar dayandığını ifade etti.

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Bal Mumu Müzesiİstanbul Balmumu Heykel MüzesiMalatyaSergi
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