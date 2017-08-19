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Balık Gölü'ndeki adalar havadan görüntülendi

- Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde bulunan eski dönemlere ait yerleşim kalıntıları ve kuşların konakladığı iki adanın "drone" ile havadan çekilen görüntüleri büyülüyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Bulut: - "Turizme kazandırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Doğayla baş başa kalmak isteyen, sakinlik arayan insanlar buraya mutlaka gelmeli. Burası doğal, temiz ve serin"

Balık Gölü'ndeki adalar havadan görüntülendi

AĞRI (AA) - ORHAN GÜNGÖR - Türkiye'nin en yüksek gölü olan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'ndeki eski dönemlere ait yerleşim kalıntıları ve kuşların konakladığı iki ada, Anadolu Ajansı (AA) ekibince "drone" ile havadan görüntülendi.

Taşlıçay-Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü'ndeki adalar, eski yerleşim kalıntıları ve farklı kuş türleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Balık Gölü'ndeki adalar, bozulmamış doğasıyla özellikle fotoğraf tutkunu ziyaretçilerini bekliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balık Gölü'ndeki adaların turizme kazandırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de çok az kişinin bildiği doğa harikası bu iki adanın ziyaret edilmesi gerektiğine işaret eden Bulut, "Turizme kazandırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Doğayla baş başa kalmak isteyen, sakinlik arayan insanlar buraya mutlaka gelmeli. Burası doğal, temiz ve serin. Güzel manzarası, yeşilliği ve balık çeşitleri ile tam bir gizli cennet." dedi.

- "Manzarası çok güzel"

Ziyaretçilerden Süleyman Mengi ise Balık Gölü'nde yaklaşık 15 dönümlük 2 ada olduğuna işaret ederek "Büyük adanın içerisinde bir mağara var. Üzerinde bir sürü martılar var. Manzarası çok güzel. Balık Gölü yolu, asfalt olursa daha iyi olur. Ağaçlandırma ve piknik alanları yapılmalı. Herkesi bu manzarayı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

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